Німецькі церкви досі використовують дзвони із нацистською символікою: на них подали до суду

До німецького суду подали позов на п'ять протестантських церков, розташованих на землі Тюрингія, через використання ними шести дзвонів із нацистською символікою.

Позивач наголошує не тільки на порушенні заборони використання нацистської символіки, а й застосування цих дзвонів у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, пише Deutsche Welle.

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За словами позивача, ім'я якого не оприлюднюють, він неодноразово звертався до церков, аби ті прибрали "нацистські дзвони". Проте його запити ігнорували.

Також особа подала позов на місто Герксгайм-ам-Берг на заході Німеччини. Адже місцева влада дозволила тамтешній церкві й надалі використовувати дзвін зі свастикою та написом "Все для батьківщини – Адольф Гітлер", бо вважає, що він є "пам'ятником насильству і несправедливості".



Дзвін з нацистською символікою

Представник церкви Фрідман Каль зазначив, що церква може видалити написи та символи з дзвону, та для цього питання треба узгодити відносно правил щодо збереження історичних пам'яток. До того ж, за його словами, зазначені дзвони не доступні для громадськості.

Загалом, у Німеччині суперечливі дзвони з нацистськими символами і написами нині використовують 23 церкви.