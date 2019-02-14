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      Німецькі церкви досі використовують дзвони із нацистською символікою: на них подали до суду

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      Донині церквах використовують дзвони з нацистською символікою
      Донині церквах використовують дзвони з нацистською символікою / DW

      До німецького суду подали позов на п'ять протестантських церков, розташованих на землі Тюрингія, через використання ними шести дзвонів із нацистською символікою.

      Позивач наголошує не тільки на порушенні заборони використання нацистської символіки, а й застосування цих дзвонів у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, пише Deutsche Welle.

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      За словами позивача, ім'я якого не оприлюднюють, він неодноразово звертався до церков, аби ті прибрали "нацистські дзвони". Проте його запити ігнорували.

      Також особа подала позов на місто Герксгайм-ам-Берг на заході Німеччини. Адже місцева влада дозволила тамтешній церкві й надалі використовувати дзвін зі свастикою та написом "Все для батьківщини – Адольф Гітлер", бо вважає, що він є "пам'ятником насильству і несправедливості".


      Дзвін з нацистською символікою

      Представник церкви Фрідман Каль зазначив, що церква може видалити написи та символи з дзвону, та для цього питання треба узгодити відносно правил щодо збереження історичних пам'яток. До того ж, за його словами, зазначені дзвони не доступні для громадськості.

      Загалом, у Німеччині суперечливі дзвони з нацистськими символами і написами нині використовують 23 церкви

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      Теги: Історія
      Джерело: 24 Канал
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