Німецький телеканал опублікував відео вбивства цивільного росіянами під Києвом
Джерело:твіттер @ZDFfrontal
Один із найвідоміших телеканалів Німеччини ZDF оприлюднив вбивство цивільного під Києвом. Окупанти на записі просто застрелили людину, яка підняла руки вгору.
Чоловік вийшов із автомобіля та хотів здатися, проте все ж загинув. Цей запис був зроблений із коптера одним із бійців тероборони.
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Окупанти ховалися за заправкою
Військовий злочин скоїли ще 7 березня приблизно о 14 годині. Проте оприлюднили відео лише через 8 днів.
Три автомобілі мирних мешканців їхали повз АЗС, проте за ним заховалися російські окупанти з БТР. Перша автівка наблизилась до них упритул, проте потім різко розвернулась, щоб поїхати у зворотному напрямку.
А ось, коли вже їхав третій автомобіль, водій не встиг вчасно розвернутись. Тому по його транспорту почали стріляти. Він швидко вийшов з машини й підняв руки догори, щоб показати – не становить загрози. Проте його вбивці на це не зважали.
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