Німецький "Айнтрахт": що треба знати про наступного суперника "Шахтаря"

Долею жеребу "Шахтарю" випала честь в 1/6 Ліги Європи помірятися силами з німецьким "Айнтрахтом". Команда Аді Хюттер аж ніяк не найкращий суперник, який міг попастися "гірникам".

Чемпіонат Німеччини

У німецькій Бундеслізі клуб з Франкфурта після легкого "буксування" на старті сезону набрав впевненої ходи. На цей момент франкфуртці посідають п'яту сходинку й надзвичайно близькі, щоб завершити першу половину сезону в топ-4. "Айнтрахт" багато пропускає, але також команда якісно атакує. Зокрема, в національній першості на цей момент "Айнтрахт" має однакову різницю забитих та пропущених голів з "Баварією". До слова, саме мюнхенців очолив екс-тренер "Айнтрахта" Ніко Ковач.

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Стовідсотковий результат у Лізі Європи

"Айнтрахт" пробився до Ліги Європи завдяки тому, що зумів виграти Кубок Німеччини. У фіналі команда ще Ніко Ковача розгромила чинних чемпіонів "Баварію" – 3:1. Разом із "Зальцбургом" німці єдині, хто виграли всі шість матчів групового етапу Ліги Європи та набрали 18 очок. Підопічні Хюттера перемогли "Лаціо", "Марсель" та "Аполлон". У шести поєдинках суперник "Шахтаря" пропустив тільки 5 голів, коли відзначився у воротах суперниках 17 разів. На рідній "Коммерцбанк-Арені", яка вмішає понад 50 тис глядачів, німці пропустили тільки один гол від римського "Лаціо" (4:1).

Склад команди

Загальна вартість складу "орлів" за даними авторитетного порталу Transfermarkt складає 166,50 млн євро. У свою чергу вартість футболістів "Шахтаря" тільки 113 млн євро. Найдорожчим гравцем "Айнтрахта" є хорват Анте Ребіч – він же й найбільш небезпечний. Наразі Ребіч коштує близько 30 млн євро. Влітку на нього претендувала "Баварія" та ряд інших європейських грандів.

Також в атаці серйозно дошкуляє суперникам Лука Йовіч (20 млн євро). У цьому сезоні серб провів 21 матч, забив 15 голів та віддав чотири результативні передачі. Він є другим найкращим бомбардиром групового етапу Ліги Європи. Окрім того в "Айнтрахті" в рамці воріт стоїть досвідчений Кевін Трапп, який не підійшов французькому ПСЖ.

Нагадаємо, що "Шахтар" прийме "Айнтрахт" 14 лютого. Повторна гра відбудеться 21 лютого в Німеччині.