Німецький партнер може відмовитись від "Північного потоку-2": відома причина
Німецький енергетичний концерн Uniper може вийти з проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2", якщо США запровадять санкції.
Про це заявив фінансовий директор компанії Крістофер Делбрюк, повідомляє PRIME.
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Uniper не може ризикувати, оскільки санкції США означали б виключення компанії з платіжних операцій та неможливість використання американських доларів у торговельних операціях, що є неприйнятним,
– сказав Делбрюк.
Водночас директор компанії висловив сподівання, що "всі будуть залишатися розумними у нинішній ситуації".
Нагадаємо, Ангела Меркель пояснила, що Німеччина через потребу у газі підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2", і тому не може відмовитися від співпраці з Російською Федерацією в області нафти і блакитного палива.
Що таке "Північний потік-2" ?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.