Німецький партнер може відмовитись від "Північного потоку-2": відома причина

Німецький енергетичний концерн Uniper може вийти з проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2", якщо США запровадять санкції.

Про це заявив фінансовий директор компанії Крістофер Делбрюк, повідомляє PRIME.

Читайте також: Скільки коштуватиме Україні припинення транзиту російського газу

Uniper не може ризикувати, оскільки санкції США означали б виключення компанії з платіжних операцій та неможливість використання американських доларів у торговельних операціях, що є неприйнятним,

– сказав Делбрюк.

Водночас директор компанії висловив сподівання, що "всі будуть залишатися розумними у нинішній ситуації".

Нагадаємо, Ангела Меркель пояснила, що Німеччина через потребу у газі підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2", і тому не може відмовитися від співпраці з Російською Федерацією в області нафти і блакитного палива.

Що таке "Північний потік-2" ?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.