Німецький Playboy вперше прикрасила оголена модель-трансгендер: фото 18+

Вперше в історії німецького Playboy для журналу знялася модель-трансгендер – 21-річна Джуліанна Фарфалла. Модель змінила свою стать у 16 років і сьогодні успішно будує свою кар'єру.

Фарфалле народилася в місті Брайсгау на південному заході Німеччини, а до операції носила ім'я Паскаль Радемахер. За її словами, ще з ранніх років вона відчувала себе в чужому тілі. Операцію зі зміни статі їй зробили в 16 років, йдеться на офіційному сайті німецького Playboy. Джуліанна Фарфалла прославилася після участі в реаліті-шоу "Топ-модель по-німецьки".

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Джуліанна Фарфалла для німецького Playboy

Головний редактор німецького Playboy Флоріан Бойтін заявив, що Фарфалла – прекрасний приклад того, наскільки важлива боротьба за право на самовизначення. За його словами, фото трансгендерів на обкладинці журналу не йде врозріз з ідеями засновника журналу Х'ю Хеффнера, адже він виступав проти будь-якої форми дискримінації.



Джуліанна Фарфалла для німецького Playboy

Джуліанна Фарфалла дуже особлива жінка. І в той же час прекрасний приклад того, наскільки важливим є боротьба за право на самовизначення,

– додав він.



Джуліанна Фарфалла для німецького Playboy

Номер з її фотографією на обкладинці повинен з'явитися у продажу 11 січня. У своєму Instagram модель написала, що дуже пишається своєю появою на обкладинці.

Допис, поширений Giuliana Farfalla (@giuliana_farfalla) 9 Січ 2018 р. о 5:32 PST

"Мої милі, я на обкладинці Playboy і дуже пишаюся результатом. Сподіваюся, вам подобається ця обкладинка, а також те, що я роблю", – написала вона.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року французька модель-трансгендер Ін Ру вперше стала "дівчиною місяця" Playboy. У минулому році інша модель-трансгендер з'явилася в американському Playboy, її фото було опубліковано на розвороті.