Німецький суд виніс суворе рішення росіянину, який влаштував напад на гравців "Боруссії"

У Німеччині обвинуваченого в нападі на автобус дортмундської "Боруссії" засудили до 14 років позбавлення волі.

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Судове засідання у справі відбулося сьогодні, інформує німецьке видання Spiegel.

Сергій Веннергольд, який має німецьке та російське громадянство, в ході судового засідання визнав вчинення підриву, але заперечував намір вбити футболістів, які перебували в автобусі.

Веннергольд звинувачується у виготовленні саморобних бомб і їх підриві біля автобуса "Боруссії", яка прямувала на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з французьким "Монако" 11 квітня 2017 року

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Слідство припускає, що обвинувачений розраховував заробити на різниці курсу паперів. Зокрема, Веннергольд купив 15 тисяч пут-опціонів (біржовий контракт, що дає право на подальший продаж активу) на акції "Боруссії" на 78 тисяч євро. Веннергольд міг заробити кілька десятків тисяч євро на різкому падінні акцій клубу після вибуху.

Нагадаємо, 11 квітня у Дортмунді перед матчем Ліги чемпіонів між місцевою "Боруссією" та "Монако" поблизу автобуса пролунав вибух. Двоє осіб зазнали поранень. Інцидент кваліфікували як теракт. Матч тоді перенесли.