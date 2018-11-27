21:58
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Німецький суд виніс суворе рішення росіянину, який влаштував напад на гравців "Боруссії"

      469 Читать новость на русском
      11 квітня біля автобусу "Боруссії" (Д) пролунав вибух
      11 квітня біля автобусу "Боруссії" (Д) пролунав вибух / Goal.com

      У Німеччині обвинуваченого в нападі на автобус дортмундської "Боруссії" засудили до 14 років позбавлення волі.

      Читайте також: Поліція оприлюднила зміст записки, знайденої на місці атаки на футболістів "Борусії"

      Судове засідання у справі відбулося сьогодні, інформує німецьке видання Spiegel.

      Сергій Веннергольд, який має німецьке та російське громадянство, в ході судового засідання визнав вчинення підриву, але заперечував намір вбити футболістів, які перебували в автобусі.

      Веннергольд звинувачується у виготовленні саморобних бомб і їх підриві біля автобуса "Боруссії", яка прямувала на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з французьким "Монако" 11 квітня 2017 року

      Читайте також: У вибуху біля автобуса німецької "Боруссії" знайшли чіткий російський слід: відомі деталі

      Слідство припускає, що обвинувачений розраховував заробити на різниці курсу паперів. Зокрема, Веннергольд купив 15 тисяч пут-опціонів (біржовий контракт, що дає право на подальший продаж активу) на акції "Боруссії" на 78 тисяч євро. Веннергольд міг заробити кілька десятків тисяч євро на різкому падінні акцій клубу після вибуху.

      Нагадаємо, 11 квітня у Дортмунді перед матчем Ліги чемпіонів між місцевою "Боруссією" та "Монако" поблизу автобуса пролунав вибух. Двоє осіб зазнали поранень. Інцидент кваліфікували як теракт. Матч тоді перенесли.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      сьогодні , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 1024
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      сьогодні , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      58292
      Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      сьогодні , 19:00 Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      1908
      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      сьогодні , 17:01 Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      8911
      Воєнний стан і вибори президента: як надзвичайна ситуація вплине на рейтинги кандидатів
      сьогодні , 16:04 Воєнний стан і вибори президента: як надзвичайна ситуація вплине на рейтинги кандидатів
      Інна Жолобович 5148
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Формула-1: Williams налаштовується на боротьбу із топ-командами
       23 лютого 2013 , 16:22
      Коноплянка продовжить контракт з "Дніпром"
       1 березня 2015 , 15:22
      Мессі шокував італійську поп-зірку неймовірним голом з-за воріт. Відео
       15 лютого 2016 , 21:31
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук