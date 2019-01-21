Німецький тенісист брутально розтрощив ракетку під час матчу Australian Open: відео

Німецький тенісист Александр Зверєв не зумів пробитися до чвертьфіналу Australian Open в Мельбурні. Четверта ракетка світу поступився канадцю Мілошу Раонічу.

Раоніч, який посідає 17 місце в рейтингу ATP, зумів перемогти більш іменитого опонента в трьох сетах 6:1 6:1 7:6 (7:5).

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У другому сеті мав місце неприємний інцидент за участі Зверєва. Німець, програючи 4:1, не витримав і розтрощив свою ракетку.

Maybe Alexander Zverev is a Saints or Chiefs fan?



(via @espn) pic.twitter.com/M3MUB9HrE2 — Sports Illustrated (@SInow) 21 січня 2019 р.

Своєю поведінкою тенісист налякав болбоїв, які подають спортсменам м'ячі та рушники.

Як виявилося, причина невдалої гри була не в ракетці, оскільки після її заміни Зверєву так і не вдалося нав'язати боротьбу.

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