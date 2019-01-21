Німецький тенісист брутально розтрощив ракетку під час матчу Australian Open: відео
Німецький тенісист Александр Зверєв не зумів пробитися до чвертьфіналу Australian Open в Мельбурні. Четверта ракетка світу поступився канадцю Мілошу Раонічу.
Раоніч, який посідає 17 місце в рейтингу ATP, зумів перемогти більш іменитого опонента в трьох сетах 6:1 6:1 7:6 (7:5).
Читайте також: Світоліна знову показала танець після перемоги на Australian Open: це послання бойфренду
У другому сеті мав місце неприємний інцидент за участі Зверєва. Німець, програючи 4:1, не витримав і розтрощив свою ракетку.
Своєю поведінкою тенісист налякав болбоїв, які подають спортсменам м'ячі та рушники.
Як виявилося, причина невдалої гри була не в ракетці, оскільки після її заміни Зверєву так і не вдалося нав'язати боротьбу.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram