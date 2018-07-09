15:15
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Німецький журналіст розкритикував допінг-контроль на ЧС-2018 у Росії

279 Читать новость на русском
Хайо Зеппельт
Хайо Зеппельт

Відомий німецький журналіст Хайо Зеппельт розкритикував ФІФА за організацію допінг-контролю на чемпіонаті світу-2018.

У статті для сайту Sportschau Зеппельт стверджує, що ФІФА не виявила випадків позитивних допінг-проб на чемпіонаті світу в Росії. Однак висновки організації викликають певні питання.

"На ЧС-2018 в Росії ФІФА нікому не дозволяє заглянути за куліси допінг-контролю, незважаючи на те, що на попередніх чемпіонатах світу працювали незалежні спостерігачі WADA. Зараз на турнірі немає зовнішніх і незалежних експертів. Взяття проб, транспортування і тестування зразків - ФІФА все робить самостійно", – зазначає журналіст.

Читайте також: Російського футболіста підозрюють у допінгу на ЧС-2018

Також Хайо Зеппельт звернув увагу на висловлення ФІФА щодо взяття проб еритропоетину.

"Крім того, ФІФА стверджує, що значно більше 10 відсотків від усіх взятих проб будуть перевірені на еритропоетин. Скільки саме, ФІФА не розкриває. Це означає, що до 90 відсотків всіх проб не будуть перевірені на гормон росту і пептиди. Так що шанс зловити шахраїв, які використовують ці вкрай ефективні препарати, дуже низький", - підсумував Зеппельт.

Нагадаємо, що нещодавно президент антидопінгового агентства США (USADA) закликав ФІФА ретельно перевірити всіх гравців команди Росії на допінг.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук