Німецький журналіст розкритикував допінг-контроль на ЧС-2018 у Росії

Відомий німецький журналіст Хайо Зеппельт розкритикував ФІФА за організацію допінг-контролю на чемпіонаті світу-2018.

У статті для сайту Sportschau Зеппельт стверджує, що ФІФА не виявила випадків позитивних допінг-проб на чемпіонаті світу в Росії. Однак висновки організації викликають певні питання.

"На ЧС-2018 в Росії ФІФА нікому не дозволяє заглянути за куліси допінг-контролю, незважаючи на те, що на попередніх чемпіонатах світу працювали незалежні спостерігачі WADA. Зараз на турнірі немає зовнішніх і незалежних експертів. Взяття проб, транспортування і тестування зразків - ФІФА все робить самостійно", – зазначає журналіст.

Читайте також: Російського футболіста підозрюють у допінгу на ЧС-2018

Також Хайо Зеппельт звернув увагу на висловлення ФІФА щодо взяття проб еритропоетину.

"Крім того, ФІФА стверджує, що значно більше 10 відсотків від усіх взятих проб будуть перевірені на еритропоетин. Скільки саме, ФІФА не розкриває. Це означає, що до 90 відсотків всіх проб не будуть перевірені на гормон росту і пептиди. Так що шанс зловити шахраїв, які використовують ці вкрай ефективні препарати, дуже низький", - підсумував Зеппельт.

Нагадаємо, що нещодавно президент антидопінгового агентства США (USADA) закликав ФІФА ретельно перевірити всіх гравців команди Росії на допінг.