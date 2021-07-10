Оперує щоденно: на німецького хірурга, приїзд якого оплатив Зінченко, чекали 60 дітей

Вперше від початку пандемії коронавірусу пластичний хірург Клаус Екснер приїхав до Львова. Він зробив це для того, щоб спільно з українськими лікарями, безкоштовно оперувати малюків із різними проблемами зі здоров'ям.

Щоб отримати лікування чи просто консультацію від цього спеціаліста, до Львова приїжджають з усіх куточків країни. Цього разу було аж 60 діток, які чекали на Екснера.

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Українці поділилися своїми історіями

Алла з донькою Мирославою 5 років тому дізнались, про вади здоров'я дівчинки. Шукали лікаря, який би її прооперував. Згодом дізнались, що таке може зробити Екснер. Втім, через пандемію в Україні його довелось чекати 2 роки, а відтак – і самої операції.

Коли жінка дізналася, що він нарешті в Україні – одразу вирушили з містечка Сміла, що на Черкащині. Мати прооперованої дівчинки розповіла, що в дитини була вроджена вада – гемангіома верхньої губи.

Екснер сподівається провести встигнути якомога більше операцій: дивіться відео

Водночас жінка Марина з сином Назаром вдруге приїхали за допомогою до німецького хірурга. Кілька років тому вони потрапили в ДТП, після чого 2 місяці хлопець був у комі. Лікарі навіть припускали через це повну втрату зору.

"Очі взагалі не відкривалися, був ушкоджений центр зору. Ми об'їздили усю Україну. Ніхто не брався, бо важка операція. І ми потрапили до Клауса Екснера, і він сказав: "Так, я за вас беруся, я вам відкрию очі. Спершу праве, а потім ліве", – розповіла мати хлопчика.

Операції тривають щоденно

Оперувати німецький хірург буде до кінця тижня. Він вже зробив 20 операцій, але до відльоту сподівається зробити ще. У тандемі з українськими лікарями Клаус Екснер оперує щоденно з 8:00 до 19:00.



Хірург вже зробив 20 операцій / Фото з фейсбуку КП "8-а міська клінічна лікарня .Львова"

"Багато діток мають вроджені вади обличчя. Деякі з дітей не можуть відкрити свої повіки, тож мусять ходити, підіймаючи голову, щоб бодай щось бачити. Будемо також оперувати діток, які постраждали внаслідок важких травм і мають їхні наслідки, а ще з гемангіомами та іншими недугами. Хочемо допомогти якомога більшій кількості пацієнтів", – зазначив німецький хірург Клаус Екснер.

Завідувач Центру пластичної хірургії 8 лікарні Василь Савчин розповів, що з ними працюють майже всі лікарі відділення. Є лікарі з Івано-Франківська, з онкодиспансеру.

Візит хірурга оплатив футболіст Зінченко

Візит німецького хірурга організував благодійний фонд BigShoe, а оплатив усе гравець національної збірної з футболу Олександр Зінченко. Зокрема, сплатив подорож лікаря, витрати на матеріали та медінструменти, які використовують при операціях. Це гроші з призових на Євро-2020.



Візит оплатив гравець збірної з футболу Олександр Зінченко / Фото Getty Images

"Дуже тішуся, що ми зараз в Україні, а наша акція розвивається і поповнюється новими благодійниками. Наш великий помічник – німецький футболіст Месут Озіл. Він звертається до своїх колег з проханням долучитися до допомоги дітям. І от Олександр Зінченко відгукнувся. Для нас це велика радість", – розповів керівник фонду BigShoe Іґор Ветцель.

До слова, перший візит Екснера в Україну сплатили футбольні вболівальники під час Євро-2012.