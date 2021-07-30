З ними був ще один чоловік, – мати підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк

Мати 13-річного Богдана, якого підозрюють у вбивстві Мирослави Третяк, заявила, що у день трагедії діти були не самі. З ними нібито перебував ще третій – дорослий мешканець Харкова.

Вбіг у будинок та почав прати одяг

Мати Богдана Галина розповіла, що 28 липня син прийшов додому близько 17:30. Він вбіг у будинок, зняв з себе одяг та почав його прати у мисці.

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Після цього син сказав, що піде до своїх знайомих в гуртожиток, де є безплатний Wi-Fi. Нічого не запідозривши, я розвісила одяг сина та вирушила на город,

– сказала Галина.

Повертаючись додому вона помітила маму Мирослави, яка шукала свою доньку. Галина долучилася до пошуків дитини.

Поліцейський почав трясти підозрюваного

Коли хтось із місцевих жителів сказав, що бачив Мирославу з Богданом неподалік пекарні, всі вирушили туди. Галина назвала номер телефону сина поліцейським. Спершу хлопець не хотів казати, де він перебуває, однак згодом таки зізнався.

За словами жінки, Богдан був дуже наляканий. Один з поліцейських нібито підбіг до нього, схопив за руку та почав в сильно трясти. Через це підліток заплакав. Коли Галина намагалася заступитися за сина, то до нього підійшла слідча, яка поводилась набагато спокійніше.

Вдома у Галини правоохоронці спілкувалися з хлопцем до 3 години ночі. Після того його відвезли до Вовчанського районного відділу поліції.

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Правоохоронці поставилися до нас із розумінням. Ніхто не кричав і не ображав. Увечері Богдан поїв і навіть трохи поспав. Вранці його відправили до Харкова, до спецприймальника,

– пригадала жінка.

З дітьми нібито був ще третій

Підозрюваний буцімто розповів старшій сестрі, що під час прогулянки з Мирославою з ними був ще один чоловік – Максим Б. Він живе у Харкові, а в Старий Салтів приїжджає до бабусі та дідуся.

"Він був судимий, ми думаємо на нього. За словами Богдана, цей чоловік запитав у нього: "Що, вона тебе вже заї*ала?", – наголосила Галина.

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