Німці випустили "незвичайний" блок живлення: фото, характеристики, ціна

Німецька компанія Silent Power Electronics, більш відома як LC-Power, вирішила привернути увагу покупців незвичайною конструкцією своїх ATX-сумісних блоків живлення Metatron Gaming.

Про це повідомляє портал toneto.net.

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Раніше виробник вже випустив оригінальну 750-Вт модель LC8750III Prophecy 3 з силовими роз'ємами DIN для кабелів PCI-E Power, SATA Power і Molex 4-pin, а також синім підсвічуванням вентилятора. Експеремент, швидше за все, порахували вдалим і слідом за Prophecy вийшов LC8550 Prophet. Ці блоки живлення приєдналися до інших преставників групи Metatron Gaming – 650-ватному LC8650III Ozeanos 3 ("Океан") та 850-ватному LC8850III Arkangel 3 ("Архангел").

Характеристики LC8550 Prophet

Кожен з шести роз'ємів DIN має різьбу, тому кабелі, що відєднуються, повинні надійно фіксуватися. Мінусом таких роз'ємів є те, що їх контакти постійно знаходяться під напругою і можуть стати причиною короткого замикання.



Новий блок живлення від компанії LC-Power

Модель LC8550 Prophet першою із серії LC-Power Metatron Gaming пройшла перевірку на відповідність стандарту ATX12V v2.31. Вона має середній за нинішніми мірками коефіцієнт корисної дії – 80 PLUS Bronze. Деякі кабелі, а саме TX и "4+4"-контактний EPS12V, не від'єднуються. В комплект поставки включені силові кабелі з "6+2"-контактними роз'ємами PCI-E Power, 4-контактними Molex, SATA Power та FDD Power. Довжина кабелів становить від 55 до 90 сантиметрів.



Незвичайний дизан блоку живлення від LC-Power

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По лінії +12 Вольт новий блок живлення здатний видавати 45,8 Ампер/549,6 Ват, загальне навантаження по каналах +3,3 Вольт і +5 Вольт не повинна перевищувати 110 Ват. Допустимий для LC8550 Prophet діапазон вхідної напруги – від 110 до 240 Вольт.



Роз'єми на новому блоці живлення LC8550 Prophet

Система захисту блоку живлення включає: захист від короткого замикання, підвищеної і зниженої напруги, перевищення потужності і перевантаження по струму. Активне охолодження забезпечується вентилятором типорозміру 135 міліметрів (тип підшипника на сайті виробника не вказано). Довжина джерела живлення дорівнює 158 міліметрів, ширина і висота стандартні – 150 і 86 міліметрів відповідно.

Ціна LC8550 Prophet

Гарантійний термін на LC-Power LC8550 Prophet становить три роки. Проте ціни трохи кусаються. В країнах Західної Європи такий блок живлення буде коштувати 76 євро (близько 2500 гривень).