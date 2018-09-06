Нинішній в.о. голови ДФС Власов два роки воював в АТО

Призначений 5 вересня тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Олександр Власов 2 роки не "служив", а воював в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Про це повідовив його заступник, підполковник К., який досі несе службу в одному зі підрозділів спеціального призначення Збройних сил України (ЗСУ), пишуть "Українські новини".

"Це професіональний військовий розвідник і контррозвідник, наш бойовий командир. Я мав честь воювати разом з ним. В армії мало таких офіцерів, що здатні виконувати найскладніші бойові задачі. Я й зараз не можу вам навести прикладів операцій, які виконували наші "привиди", однак повірте, це реальні складні бойові задачі", – повідомило джерело у ЗСУ.

Нагадаємо, що до призначення на посаду в ДФС Власов очолював одеську митницю. Під час його керівництва в Одесі була проведена одна з найбільш гучних спецоперацій останніх років з перекриття каналів контрабанди та арешту "короля контрабанди" Дениса Амінєва.

Про Власова також відомо що під час АТО на сході України він якийсь час очолював Головне міжрегіональне управління оперативного забезпечення зони проведення АТО Державної фіскальної служби України з перекриття каналів контрабанди на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.