Нищук не дозволив Тігіпку будувати хмарочос в центрі Києва
Міністерство культури України відмовило у будівництві 115-метрової багатоповерхівки на вулиці Антоновича у Києві.
Про це йдеться у документах, розміщених на сайті Міністерства.
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Заява ТзОВ "Віолія" про намір збудувати 33-поверховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями у центрі Києва була зареєстрована Мінкультом наприкінці жовтня.
Як пише видання "Наші гроші", компанії "Піріт" та "Віолія" планували збудувати 115-метрову багатоповерхівку за квартал від Палацу "Україна" на ділянці площею 0,34 гектари на вулиці Антоновича 136-138.
Ділянку за вказаною адресою для будівництва офісного центру отримала компанія "Піріт", засновником якої є кіпрський офшор, а його кінцевим бенефіціаром – український олігарх Сергій Тігіпко.
У січні 2018-го Департамент містобудування КМДА видав умови і обмеження, які дозволили фірмам будувати на цій ділянці багатофункціональний комплекс, а по факту – житлову висотку.
Оскільки вулиця Антоновича розташована в центрі Києва, то на неї поширюється обмеження щодо висотності забудов. Генплан забороняє будівництво споруд вище 27 метрів, тому саме Мінкульт мав вирішити питання щодо дозволу на будівництво 115-метрової висотки.
Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Сергій Тігіпко купив у Порошекна акції "Заводу "Кузня на Рибальському".