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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Nissan представили капці, які самі "подорожують" на визначене місце

00:30, сьогодні 363 Читать новость на русском
Nissan представили капці, які самі
Nissan представили капці, які самі "подорожують" на визначене місце / Фото з вільних джерел

Японська компанія Nissan відкрила в Хаконі традиційний японський готель ProPilot Park Ryokan. Гостьові кімнати в ній "оснащені" капцями, які самі стають на вільне місце до інших. Також там представлені подібні столи та подушки на підлогу.

Про це повідомляє компанія Nissan.

Також компанія планує провести розіграш серед мандрівників безкоштовного відпочинку в готелі, проте лише на одну ніч. Розіграш проведуть серед тих, хто з 25 січня по 10 лютого 2018 року подасть свої заявки на проживання в готелі.

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Система автономної "парковки" для капців, подушок і столів заснована на системі автономної парковки ProPilot Park, вперше представленої в жовтні 2017 року в електромобілі Nissan Leaf. До складу цієї системи входить обчислювальний блок, камери і ультразвукові датчики. Паркувальна система може самостійно припарковувати автомобіль на вільне місце.

Нові капці від Nissan
Компанія Nissan представила капці, які можуть самі собі знайти місце

Подробиць про технічне оснащення капців розробники не розкривають. Капці, подушки та столи цієї серії самостійно розставляються на заздалегідь визначені для них місцях, якщо ними деякий час ніхто не користується. При цьому капці, покинуті в безладді біля входу в кімнату, самостійно розбираються по парам і шикуються в шеренгу біля порога.

Теги: Nissan Японія
Джерело: 24 Канал
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