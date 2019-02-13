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      Ніяк не зупиняться: у Росії хочуть відправити на вибори в Україну короткострокових спостерігачів

      273 Читать новость на русском
      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      У Росії заявляють, що збираються використати «своє право» брати участь у міжнародному спостереженні за президентськими виборами в Україні.

      24 канал повідомляв, що Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не буде розглядати участь представників Росії для спостереження за президентськими виборами в Україні. Все через те, що український парламент ухвалив рішення про заборону участі російських спостерігачів в українських президентських і парламентських виборах.

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      Так, спочатку у Москві вирішили таки прислухатися і не відправляти своїх представників в Україну з міркувань безпеки. Проте 12 лютого різко змінили думку: заступник очільника МЗС РФ Григорій Карасін 12 лютого заявив, що Росія продовжить наполягати на участі своїх спостерігачів в українських виборах.

      Тепер з’явилась офіційна заява російського міністерства закордонних справ.

      Російська сторона має намір використовувати своє право брати участь в міжнародному спостереженні за виборами в іншій державі-учасниці ОБСЄ, в цьому випадку – в Україні. Наші дії засновані на взаємних зобов'язаннях всіх країн ОБСЄ забезпечувати безперешкодний доступ спостерігачів на вибори один одного,
      – мовиться у повідомленні.

      У російському відомстві заявили, що подадуть своїх кандидатів до складу короткострокового компонента місії БДІПЛ та додали, що отримали від ОБСЄ запрошення.

      "Сподіваємось, що російським кандидатам будуть надані всі необхідні умови для виконання функцій міжнародного спостереження. Короткострокові спостерігачі місій БДІПЛ здійснюють моніторинг безпосередньо в день голосування", – йдеться в повідомленні МЗС Росії.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.

      Проте 12 лютого у Росії вже відмовилися від своїх слів та заявили, що відстоюватимуть право відправляти власних спостерігачів в Україну.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Президентські вибори 2019 Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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