"Ніяких сюрпризів чекати не доводиться": у Криму триває розгляд апеляцій щодо полонених моряків

Вже третій день Верховний суд анексованого Криму розглядає апеляції щодо незаконного арешту українців. Майже місяць 24 військовослужбовці з трьох українських кораблів перебувають у неволі російської федерації. Тим часом їхні рідні створили портал через який пораненим морякам можна безкоштовно надсилали листи та листівки.

Апеляцію адвоката Андрія Ейдера щодо незаконного арешту незабаром має розглянути суд.

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Шансів, що її підтримають немає, адже попередні скарги щодо решти полонений відхилили. Усі українські полонені моряки пробудуть у СІЗО до 24 січня, проте адвокати не збираються здаватись.

Ми всі розуміємо, що від Верховного суду Криму ніяких сюрпризів чекати не доводиться. Це дуже надійний орган, туди випадкових суддів не беруть. Всі вони розуміють політичну лінію партії. З нашого боку все, що потрібно буде зробити для того, щоб апеляційні скарги прослухали – буде зроблено, це 100%,

– запевнив адвокат Ілля Новіков.

Натомість рідні усіляко підтримують своїх героїв. Ще напередодні вони створили та оплатили портал через який пораненим морякам можна безкоштовно надсилали листи й листівки.

Усі листи надійдуть у госпіталь СІЗО "Матроська тиша". Там, разом з Андрієм Ейдером, лежать і Андрій Артеманко та Василь Сорока. В останнього погано загоюється травма руки.

Від адвокатів надійшла інформація, що у сина не працює кисть. Сьогодні ми зустрічалися з міністром оборони України та Великої Британії. Говорили про те, що вони нам допоможуть, аби хлопців обстежили незалежні лікарі,

– сказав батько пораненого моряка Василя Сороки Віталій.

Варто зазначити, що світова спільнота закликала президента Росії звільнити військовополонених, проте той вже заявив, що цього робити не збирається, доки триватиме "суд". Уже 19 захоплених Росією українських моряків назвали себе військовополоненими. А відтак, згідно з нормами Женевської конвенції, судити їх не мають права.

Вчора, 20 грудня, наймолодший військовополонений моряк Андрій Ейдер святкував свій день народження. Йому виповнилося 19 років. Цей день матрос артилерійського катера "Бердянськ" зустрів у госпіталі СІЗО "Матроська тиша". Зі слів його адвокатки Олександри Маркової, його травма майже загоїлась, проте настрою немає.

Аби підтримати Андрія його молодші братик і сестрички намалювали військовополоненому моряку малюнки.



Сім'я військовополоненого моряка Андрія Ейдера привітали його з днем народження

Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.