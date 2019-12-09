Ніяких угод з Москвою: у Німеччині написали петицію до Меркель перед нормандською зустріччю

Громадяни Німеччини, які є вихідцями з країн колишнього СРСР, написали петицію до канцлерки Ангели Меркель із закликом не укладати угоду з Москвою, яка буде заохочувати агресора.

Петицію опублікували в мережі напередодні зустрічі у нормандському форматі.

До теми: Нормандський формат: Макрон та Меркель союзники України чи Росії

Ініціатором петиції став Володимир Папков – підприємець, продюсер і громадський діяч. Лист відкрили для підписання всіма небайдужими.

Ніяких угод, спрямованих на зміцнення впливу Росії в Європі – ні внаслідок збільшення постачання газу, ні через використання російських "миротворців" в зоні Донбасу – не повинно бути укладено. Досить заохочувати агресора нашим мовчанням і байдужістю до його злочинів!

– йдеться у зверненні.

Автор підкреслив, що вже кілька поколінь європейці живуть без війни, ведуть спокійне життя, однак російська влада вже розпочала агресію проти них.

"Але війна проти європейців, яку розпочала російська влада, вже йде. І вона не обмежується погрозами російських лідерів, охоче транслюються їх телеканалами", – наголосив автор петиції.

За словами автора листа, російська влада скоює злочини не тільки в Сирії і на Донбасі, а й на вулицях європейських міст. Тому європейцям вже пора припинити піддаватися на погрози і енергетичний шантаж з боку Кремля.

Ми не закликаємо до насильства, але ні про які пріоритети економічної вигоди у відносинах із сучасною Росією не може бути й мови, пані Меркель. Навпаки: ми, європейці, готові затягнути пояси, обмежити тимчасово своє енергоспоживання. Ми вимагаємо від вас твердих і рішучих дій в ім'я вільного майбутнього наших дітей,

– підкреслили в петиції.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі

9 грудня 2019 року у Франції на переговори вперше за три роки зберуться лідери України, Франції, Німеччини і Росії. Нормандська четвірка зустрінеться у Парижі о 16 годині за місцевим часом (це 17 година за Києвом). Опісля, на 19.00 годину запланована спільна конференція.



Перед засіданням канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з президентами Росії та України: о 15 годині спілкуватиметься наодинці із Путіним, а через пів години – із Зеленським.



На переконання експертів, не варто очікувати особливих результатів. Головна причина – позиції України і Росії залишилися незмінно протилежними. Зеленський наполягає на виконанні спочатку безпекової частини мінських угод, а потім політичної. Росія хоче проведення виборів в ОРДЛО і прямих переговорів Києва з проросійськими окупаційними адміністраціями.



Окрім того, багато експертів стверджують, що будь-яка угода буде для України негативною, адже матиме у собі компроміс.