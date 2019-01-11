12:35
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      "Ніякий Томос не допоможе": у колишній УПЦ МП відзначились хамським випадом у бік ПЦУ

      581 Читать новость на русском
      Онуфрій
      Онуфрій / Фото з відкритих джерел

      Прес-служба колишньої Української православної церкви Московського патріархату поширила неоднозначну заяву свого очільника Онуфрія, в якій він вкотре зробив випад у бік Православної церкви України.

      Так, митрополит переконує, що нікому "ніякий Томос не допоможе". 

      Читайте також:   У ПЦУ є всі передумови набути статус патріархату, – екзарх Константинополя

      "Якщо людина заплуталася у гріхах по руках і ногах, то ніякий Томос не допоможе, тому що людина спасається через покаяння, через особистий подвиг", – сказав Онуфрій. 

      До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. І цей процес триває й донині – до ПЦУ одна за одною приєднуються парафії колишньої УПЦ МП. Аби відслідковувати цей процес, в інтернеті навіть створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      В останній же встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. А після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті взагалі не бачать "майданчика для діалогу".

      Парафії колишньої УПЦ МП переходять до ПЦУ: хроніка подій
      Теги: Новини України Томос Православна церква України УПЦ МП Релігія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      сьогодні , 12:00 Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      Олексій Чибісов 626
      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      сьогодні , 11:00 Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      Павло Казарін 458
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1057
      Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      сьогодні , 08:56 Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      Ірина Поліщук 1172
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сьогодні , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1546
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
       8 січня , 14:01
      Вбивство Мозгового — боротьба бойовиків за сфери впливу, — Адміністрація Президента
       24 травня 2015 , 13:28
      Динамо звільнить віце-президента клубу
       21 листопада 2018 , 17:51
      Головні новини футболу 4 січня: форвард збірної України на шляху до Іспанії, Ліверпуль відпустив двох гравців
       5 січня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук