"Ніякий Томос не допоможе": у колишній УПЦ МП відзначились хамським випадом у бік ПЦУ

Прес-служба колишньої Української православної церкви Московського патріархату поширила неоднозначну заяву свого очільника Онуфрія, в якій він вкотре зробив випад у бік Православної церкви України.

Так, митрополит переконує, що нікому "ніякий Томос не допоможе".

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"Якщо людина заплуталася у гріхах по руках і ногах, то ніякий Томос не допоможе, тому що людина спасається через покаяння, через особистий подвиг", – сказав Онуфрій.

До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. І цей процес триває й донині – до ПЦУ одна за одною приєднуються парафії колишньої УПЦ МП. Аби відслідковувати цей процес, в інтернеті навіть створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.



В останній же встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. А після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті взагалі не бачать "майданчика для діалогу".