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      Ніякого драматизму і драконіських штрафів, – Маркарова про зміни для ФОПів

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      Маркарова пояснила, що передбачать зміни для ФОПів
      Маркарова пояснила, що передбачать зміни для ФОПів / LIGA.net

      Великі компанії, які маскуються під ФОПів і ухиляються від сплати податків, мають рік для налагодження ситуації. Натомість малий бізнес зможе вести свої справи прозоро.

      Додаткових надходжень від фізичних осіб-підприємців не очікують, про це сказала глава міністерства фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua.

      Важливий указ президента: Зеленський ініціює мораторій на перевірки ФОПів

      Вона пояснила, що ніхто "не пропонує підприємцям ставити собі дорогі касові апарати, які через посередників коштують дорого та дорогі в обслуговуванні". Для цього створять безкоштовну електронну програму на сайті Державної податкової служби.

      Ми відтестували вісім новітніх програм. Вітестуємо стільки, скільки треба – хоч 50, хоч 100. Ця фіскалізація настане тільки 1 січня 2021 року. Вона буде зручна, безкоштовна і не тягне за собою якихось драконівських штрафів,
      – зазначила міністерка.

      Маркарова додала, що малий бізнес зможе "не витрачати додаткових ресурсів", аби вести свої справи.

      "Великі компанії, які ухилялися від сплати податків, маскуючись під ФОПи, мають рік на те, щоби поправити свою бізнес-модель і сплачувати податки як належить. От і все, що зміниться", – додала вона.

      Глава Мінфіну наголосила, що у цьому "немає ніякого драматизму та ніякого погіршення". Маркарова також додала, що ніякого тиску на ФОпів не буде, лише "програма нової Податкової служби" з малим бізнесом.

      На жаль, наразі ми чуємо багато міфів, які поширюють великі компанії, а не сам малий бізнес. І ми зараз ще за рік до запровадження втілимо спеціальну програму для справжніх ФОПів, щоб відповісти на їх побоювання тиску з боку податківців,
      – наголосила вона.

      За словами очільниці відомстві, "міністерство фінансів і Податкова служба дуже чітко комунікують з підприємцями".

      Читайте також: "Слуга народу" пропонує закривати "сплячі" ФОПи

      Законопроєкт про касові апарати: що треба знати 

      • Верховна Рада 18 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
      • Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
      • Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
      • Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
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      25 жовтня
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Податки Міністерство фінансів України Оксана Маркарова Бізнес
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