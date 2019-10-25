Ніякого драматизму і драконіських штрафів, – Маркарова про зміни для ФОПів

Великі компанії, які маскуються під ФОПів і ухиляються від сплати податків, мають рік для налагодження ситуації. Натомість малий бізнес зможе вести свої справи прозоро.

Додаткових надходжень від фізичних осіб-підприємців не очікують, про це сказала глава міністерства фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua.

Важливий указ президента: Зеленський ініціює мораторій на перевірки ФОПів

Вона пояснила, що ніхто "не пропонує підприємцям ставити собі дорогі касові апарати, які через посередників коштують дорого та дорогі в обслуговуванні". Для цього створять безкоштовну електронну програму на сайті Державної податкової служби.

Ми відтестували вісім новітніх програм. Вітестуємо стільки, скільки треба – хоч 50, хоч 100. Ця фіскалізація настане тільки 1 січня 2021 року. Вона буде зручна, безкоштовна і не тягне за собою якихось драконівських штрафів,

– зазначила міністерка.

Маркарова додала, що малий бізнес зможе "не витрачати додаткових ресурсів", аби вести свої справи.

"Великі компанії, які ухилялися від сплати податків, маскуючись під ФОПи, мають рік на те, щоби поправити свою бізнес-модель і сплачувати податки як належить. От і все, що зміниться", – додала вона.

Глава Мінфіну наголосила, що у цьому "немає ніякого драматизму та ніякого погіршення". Маркарова також додала, що ніякого тиску на ФОпів не буде, лише "програма нової Податкової служби" з малим бізнесом.

На жаль, наразі ми чуємо багато міфів, які поширюють великі компанії, а не сам малий бізнес. І ми зараз ще за рік до запровадження втілимо спеціальну програму для справжніх ФОПів, щоб відповісти на їх побоювання тиску з боку податківців,

– наголосила вона.

За словами очільниці відомстві, "міністерство фінансів і Податкова служба дуже чітко комунікують з підприємцями".

Читайте також: "Слуга народу" пропонує закривати "сплячі" ФОПи

Законопроєкт про касові апарати: що треба знати