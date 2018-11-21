Ніякого розколу в "Опоблоці" немає, є очищення рядів, – Новинський

Народні депутати Юрій Бойко і Сергій Льовочкін були виключені з парламентської фракції "Опозиційного блоку" за порушення статуту партії, "підігравання" чинній владі і зраду інтересів виборців.

Про це заявив народний депутат Вадим Новинський.

"Сьогодні відбулося засідання фракції "Опозиційного блоку", на якому двоє людей з фракції були виключені за порушення статуту партії за те, що підіграють діючій владі, і за зраду інтересів виборців", – повідомив Вадим Новинський.

За його словами, незважаючи на чутки, ніякого розколу всередині партії немає. "Я хочу заспокоїти всіх членів нашої партії, наших прихильників, що ніякого розколу в "Опоблоці" немає, з фракції були виключені ті, хто вже давно дивився по сторонах. І ми просто допомогли їм вийти з фракції і вступити в партію "За життя", куди вони давно прагнули, або створити нову групу. "Опоблок" живий і буде жити. А тим, кого ми виключили з фракції, ми бажаємо доброго шляху, ми вдячні їм за ці 4 роки", – зазначив Вадим Новинський.

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, хто очолить фракцію, Вадим Новинський повідомив: "Щоб очолити Опозиційний блок, потрібен з'їзд. Ми зараз опрацьовуємо дату, коли такий з'їзд відбудеться. Що стосується моєї кандидатури, як лідера фракції, наші депутати висловлювали мені підтримку, але вся інформація з цього приводу буде пізніше".

За словами Вадима Новинського, майбутній з'їзд партії повинен вирішити ще одне питання, а саме – хто представлятиме "Опозиційний блок" на президентство виборах.

"Рішення про те, хто буде представляти партію на виборах президента, ще немає, повинен пройти з'їзд в січні. З 1 по 31 січня проведено буде з'їзд, і на ньому буде вирішено, хто з кандидатів відправиться на вибори і складе конкуренцію нинішній владі. Можливо, це буде Олександр Вілкул, можливо, хтось інший, це буде вирішувати з'їзд", – підкреслив народний депутат Вадим Новинський.

Вадим Новинський також спростував висловлювання деяких політиків, що "Опозиційний блок" підіграє владі. "Політичний анекдот – Новинський працює на Порошенка. Ті люди, які говорять, що ми підігруємо владі, мені нагадують людей, які біжать і кричать "Тримай злодія", тобто, самі вони і є злодії. Ті, хто підіграє владі, той звинувачує в цьому інших", – вважає народний депутат.

Вадим Новинський повідомив, що якщо інші депутати – члени фракції "Опозиційний блок" будуть порушувати статут і підігравати владі, зраджувати інтереси партії, то вони також будуть виключені з фракції.

Як раніше повідомлялося, 20 листопада з фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді виключили співголови Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.