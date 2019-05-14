Ніякої екстрадиції не було: Крючков отримав закордонний паспорт та повернувся до Німеччини

Після гучної екстрадиції з Німеччини до України та судового процесу екс-власника компанії "Енергомережа" та фігуранта журналістського розслідування "Схем" Дмитра Крючкова не лише випустили під заставу, а й повернули йому закордонний паспорт. Бізнесмен без перешкод повернувся до Німеччини.

Російський паспорт політичного біженця

Крючков отримав повідомлення, що йому повертають закордонний паспорт, просто під час інтерв'ю журналістам "Економічної правди". Видання запевняє, що Крючков того ж дня повернувся до Німеччини.

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На жаль, невідомо, чи мовилося про український закордонний паспорт. Утім, зі слів самого Крючкова відомо, що у нього є паспорт політичного біженця, виданий Росією.

Це міжнародний паспорт. Він виданий РФ, але за погодженням з європейською стороною. Це паспорт для переміщення між кордонами. Я без віз перетинаю кордон. Він має статус згідно з Конвенцією про права біженця від 1958 року. У всьому світі таких паспортів десь 1200,

– зізнався Крючков.

Щоправда, додав, що для повернення до України під присягою суду Німеччини відмовився від статусу біженця і цього паспорту на вимогу німецької сторони.



Дмитро Крючков розповів, що мав російський паспорт політичного біженця

У цьому ж інтерв'ю бізнесмен переконував, що ніякої екстрадиції не було: мовляв, подав заяву на повернення самостійно і під присягою підтвердив своє добровільне рішення.

Арешт через перевищення швидкості

У квітні 2018 року Крючков за кермом їхав з Женеви до Відня, перетинаючи територію Німеччини: "У Баварії я перевищив швидкість – мене наздогнала і зупинила поліція". У базі даних поліції, мовляв, фігурувала інформація від українського НАБУ, що Крючкова розшукує Інтерпол.

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Чоловіка затримали. Але його захисники зв'язалися з центральним бюро "Інтерполу" у французькому Ліоні і звідти повідомили, що Крючков "не є суб'єктом розшуку" з 2016 року. До з'ясування подальших обставин Крючкова випустили під заставу.

Мене ніколи не було в розшуку ні в Україні, ні в Європі,

– заявив Крючков.

І додав: "Ми щотижня зверталися в МВС і отримували відповіді, що я не перебуваю в кримінальній базі розшуку України. Не було мене і в базі розшуку Інтерполу". А в Україну Крючков начебто повернувся лише для того, щоб "розібратися найближчим часом з цією справою", у якої "немає перспективи для суду".

Що відомо про "справу Крючкова"? У лютому 2018 року журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці. Вони опублікували записи телефонних розмов людей з голосами, схожими на голоси Дмитра Крючкова та Ігоря Кононенка, братів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб. Ці люди обговорювали незаконні оборудки з обленерго.



У квітні 2018 року Крючкова арештували у Німеччині на вимогу НАБУ, але 17 травня 2018 року він вийшов під заставу.



У листопаді 2018 року прокурори САП оприлюднили підозру Крючкову. В Антикорупційній прокуратурі зазначали, що мовиться про заволодіння бюджетними грошима у розмірі 424 мільйони гривень.



15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ. Це трапилося перед другим туром виборів, тож активно у ЗМІ обговорювали ймовірність того, що Крючков буде свідчити проти президента Петра Порошенка та його оточення.



17 квітня Солом'янський райсуд Києва арештував Крючкова з альтернативою застави у 7 мільйонів гривень. 19 квітня Крючков вийшов зі слідчого ізолятора під заставу.

Хто такий Дмитро Крючков та у яких розкраданнях його підозрюють – детально у матеріалі 24 каналу

Як у САП прокоментували виліт Крючкова до Німеччини

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України дозволили виїхати до Німеччини Крючкову на 10 днів. З нього дійсно зняли електронний браслет і повернули закордонний паспорт. Заступник голови САП Володимир Кривенко пояснив, що дозвіл на виїзд Крючкову надали за сімейними обставинами (щоб чоловік зміг бути присутнім на операції свого сина). Прокурори очікують повернення Крючкова вже 20 травня.