"Ніякої політичної підтасовки": у Google відповіли на звинувачення Трампа

Компанія Google спростувала звинувачення президента США Дональда Трампа про те, що його пошукова система нібито показує лише погані новини про американського лідера.

За словами представників Google, пошуковик не видає результати, спираючись на конкретну політичну позицію, тому закиди Трампа безпідставні, передає LiveMint.

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Напередодні глава Білого дому заявив, що результати пошуку Google за запитом "Trump News" показують лише точку зору й освітлення подій "фейкових" ЗМІ та пригрозив "зайнятися цим питанням".

Натомість у Google запевнили, що "пошуковик не використовується для просування політичного порядку денного, і його механізми не підтасовують результати під якусь політичну ідеологію".

Щороку ми впроваджуємо сотні покращень для наших алгоритмів, щоб забезпечити високоякісний контент у відповідь на запити користувачів. Ми постійно працюємо над покращенням Пошуку Google, і ми ніколи не оцінюємо результати пошуку, щоб маніпулювати політичними настроями,

– йдеться в заяві компанії.

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