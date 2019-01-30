Ніякої війни не бачать: у Путіна відповіли Порошенку щодо "холодного миру" з Росією

У Путіна вважають, що війни між Україною та Росією немає. Там продовжують стверджувати, що у "подіях на Донбасі" винен Київ, а Росія нібито стала жертвою дискримінації.

Прес-секретар очільника Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву Президента України Петра Порошенка щодо "холодного миру" між країнами, пише російський "Інтерфакс".

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Порошенко пропонує встановити такий "мир" із Росією із дотриманням країною-агресором ключового права України. Український лідер наголосив, що «потрібно зробити все, щоб ніколи більше Україна не мусила питати в Москви, куди нам іти». Це шлях Порошенко "Геть від Москви".

У відповідь на це Пєсков заявив, що "між Україною і Росією немає ніякої війни", а нібито є "громадянська війна в Україні". Окрім того, прес-секретар Путіна поскаржився на "дискримінаційні заходи" щодо Росії.

Маю на увазі і дискримінаційні заходи щодо наших компаній, це посягання на власність наших компаній, що є насправді не що інше, як зазіхання на власність іноземних інвесторів,

– стверджує він.

Пєсков також заговорив про "зазіхання" на російські ЗМІ та життя і безпеку російських журналістів.

При цьому представник Путіна додав, що Росія хотіла б, аби "всіх цих негативних проявів" не було і щоб двосторонні взаємини РФ та Україною були вільні від "таких потворних проявів".

Натомість Пєсков стверджує, що ймовірність того, що ситуація на Донбасі, де триває російсько-українська війна, з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні. Він вважає, що нове загострення взаємин Москви і Києва пов'язане з майбутніми президентськими виборами.