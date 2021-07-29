Ніж впав на голову: у Дніпрі врятували 5-річного зі страшною травмою

У Дніпрі госпіталізували 5-річного хлопчика з ножем у голові. Виявилося, що той впав на дитину з кухонної шафи. Ніж пробив череп дитини та застряг у ньому. Проте потерпілого змогли врятувати.

Інцидент трапився 28 липня на вулиці Юрія Кондратюка. Про стан потерпілого розповів директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов.

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Провели операцію

Одразу після інциденту викликали швидку допомогу. Дитину госпіталізували та відправили на операцію.

Його оперативно прооперували – дістали шматок металу. Наразі стан малюка стабільний. Його життю вже нічого не загрожує,

– сказав Власов.

"Інформатор" повідомляє, що інформацію про цей інцидент підтвердили в поліції Дніпропетровщини. Чи відкривали кримінальне провадження – невідомо.



Лікар Олексій Власов спілкується з журналістами / Фото "Відкритий"