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      Ніжна сукня і капелюшок: Меган Маркл зачарувала новим виходом

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      Меган Маркл та принц Гаррі
      Меган Маркл та принц Гаррі / Getty Images

      Герцогиня і герцог Сассекські з офіційним візитом прибули до Фіджі – це країна в Океанії, що складається з островів. Там 37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі проведуть кілька днів в рамках королівського туру.

      Нещодавно вони відвідали острів Фрейзер і наступного дня прилетіли до Фіджі. Меган та Гаррі дуже урочисто зустрічала почесна варта.

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      Вагітна Меган Маркл та принц Гаррі прибули до Фіджі

      Пару зустрічали дуже урочисто 

      Для такої події Меган обрала міді-сукню з довгими рукавами від австралійського бренду Zimmerman. Такого ж кольору герцогиня підібрала акуратний капелюшок від Stephen Jones.

      Маркл мала ще й особливі прикраси: браслет, подарований принцом Чарльзом, і сережки, які їй презентувала королева Єлизавета II.

      Принц Гаррі ж був у сірому класичному костюмі, піджак якого прикрасили почесні нагороди.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)

       

      Теги: Новини України LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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