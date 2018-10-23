Ніжна сукня і капелюшок: Меган Маркл зачарувала новим виходом

Герцогиня і герцог Сассекські з офіційним візитом прибули до Фіджі – це країна в Океанії, що складається з островів. Там 37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі проведуть кілька днів в рамках королівського туру.

Нещодавно вони відвідали острів Фрейзер і наступного дня прилетіли до Фіджі. Меган та Гаррі дуже урочисто зустрічала почесна варта. Читайте також: Меган Маркл підкреслила округлий живіт сукнею з розрізом: фото Вагітна Меган Маркл та принц Гаррі прибули до Фіджі Пару зустрічали дуже урочисто Для такої події Меган обрала міді-сукню з довгими рукавами від австралійського бренду Zimmerman. Такого ж кольору герцогиня підібрала акуратний капелюшок від Stephen Jones. Маркл мала ще й особливі прикраси: браслет, подарований принцом Чарльзом, і сережки, які їй презентувала королева Єлизавета II. Принц Гаррі ж був у сірому класичному костюмі, піджак якого прикрасили почесні нагороди. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 22 Жов 2018 р. о 9:28 PDT