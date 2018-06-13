Ніжність у ліжку: у мережі з'явились чарівні фото Сергія Бабкіна з дружиною
Сімейна ідилія Сергія та Сніжани Бабкіних стала вже своєрідним орієнтиром для подружніх пар. Зірки досі переживають почуття закоханості та виглядають по-справжньому щасливо під час кожного публічного виходу.
Ніхто й сумніватися б не став, що Сергій та Сніжана Бабкіни мають ідеальні стосунки. Адже пара не тільки на світських заходах демонструє ніжність та дбайливість, а й вдома, подалі від громадськості. Так, Instagram-сторінка подружжя рясніє чарівними знімками закоханих. А нещодавно Сергій та Сніжана здивували всіх повторним вінчанням.
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"У цієї дівчини є все, чого я потребую", – пояснив Сергій Бабкін.
Та це не єдині сюрпризи від Сергія та Сніжани Бабкіних. Подружжя знялось для журналу Viva, де зірки приміряли ніжні та зворушливі образи. Перед камерою співак та його дружина позували в ліжку. Подружжя ніжно обіймалось та цілувалось. Чорно-білі кольори знімків додали ще більшої інтимності світлинам.
Сергій та Сніжана Бабкіни
Ніжна фотосесія відомого подружжя Бабкіних
Чарівна Сніжана та Сергій Бабкін
Сергій Бабкін та його дружина
Ніжні обійми подружжя Бабкіних