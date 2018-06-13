Ніжність у ліжку: у мережі з'явились чарівні фото Сергія Бабкіна з дружиною

Сімейна ідилія Сергія та Сніжани Бабкіних стала вже своєрідним орієнтиром для подружніх пар. Зірки досі переживають почуття закоханості та виглядають по-справжньому щасливо під час кожного публічного виходу.

Ніхто й сумніватися б не став, що Сергій та Сніжана Бабкіни мають ідеальні стосунки. Адже пара не тільки на світських заходах демонструє ніжність та дбайливість, а й вдома, подалі від громадськості. Так, Instagram-сторінка подружжя рясніє чарівними знімками закоханих. А нещодавно Сергій та Сніжана здивували всіх повторним вінчанням.

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"У цієї дівчини є все, чого я потребую", – пояснив Сергій Бабкін.

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 12 Тра 2018 р. о 12:30 PDT

Та це не єдині сюрпризи від Сергія та Сніжани Бабкіних. Подружжя знялось для журналу Viva, де зірки приміряли ніжні та зворушливі образи. Перед камерою співак та його дружина позували в ліжку. Подружжя ніжно обіймалось та цілувалось. Чорно-білі кольори знімків додали ще більшої інтимності світлинам.



Сергій та Сніжана Бабкіни



Ніжна фотосесія відомого подружжя Бабкіних



Чарівна Сніжана та Сергій Бабкін



Сергій Бабкін та його дружина