11:09
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Ніжність у ліжку: у мережі з'явились чарівні фото Сергія Бабкіна з дружиною

638 Читать новость на русском
Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною
Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Фото з вільних джерел

Сімейна ідилія Сергія та Сніжани Бабкіних стала вже своєрідним орієнтиром для подружніх пар. Зірки досі переживають почуття закоханості та виглядають по-справжньому щасливо під час кожного публічного виходу.

Ніхто й сумніватися б не став, що Сергій та Сніжана Бабкіни мають ідеальні стосунки. Адже пара не тільки на світських заходах демонструє ніжність та дбайливість, а й вдома, подалі від громадськості. Так, Instagram-сторінка подружжя рясніє чарівними знімками закоханих. А нещодавно Сергій та Сніжана здивували всіх повторним вінчанням. 

Читайте також: Сніжана Бабкіна розповіла, як "намріяла" чоловіку Сергію суддівство в "Голосі країни"

"У цієї дівчини є все, чого я потребую", – пояснив Сергій Бабкін.

 

Та це не єдині сюрпризи від Сергія та Сніжани Бабкіних. Подружжя знялось для журналу Viva, де зірки приміряли ніжні та зворушливі образи. Перед камерою співак та його дружина позували в ліжку. Подружжя ніжно обіймалось та цілувалось. Чорно-білі кольори знімків додали ще більшої інтимності світлинам. 


Сергій та Сніжана Бабкіни


Ніжна фотосесія відомого подружжя Бабкіних


Чарівна Сніжана та Сергій Бабкін


Сергій Бабкін та його дружина


Ніжні обійми подружжя Бабкіних
 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Сергій Бабкін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 40
Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
сьогодні, 08:06 Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
8442
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
12 червня, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 182
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2057
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук