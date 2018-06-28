Ніжний пудинг з ягодами: легкий рецепт сніданку

Ми неодноразово чули слово "пудинг" з екранів телевізор та з блогів видатних шеф-кухарів. Такий сніданок є дуже смачним та легким для вашого шлунку, але найбільша його перевага в тому, що він дієтичний.

Для приготування такого десерту можна використовувати вівсянку. Якщо ви її замочите ще ввечері, то до ранку у холодильнику вона стане ніжною та ароматною, увібравши в себе ваш улюблений напій – молоко чи йогурт. А додавши до неї ароматні спецій – ваш десерт може бути ще й достатньо пікантним.

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Пропонуємо в офіційний вихідний день потішити себе та своїх рідних чудовим варіантом ніжного сніданку!



Ніжний пудинг з ягодами: рецепт

Інгредієнти: 100 г вівсяних пластівців, 200 мл натурального йогурту, ягоди за смаком, ваніль, кориця або кардамон теж за смаком.

Як приготувати пудинг з ягодами?

Змішайте в одній посудині пластівці, улюблені спеції і йогурт. Залиште в холодильнику на ніч. А зранку лише додайте ягоди, кокосову стружку, горіхи або сухофрукти, які чудово доповнять ваш десерт.