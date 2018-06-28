09:37
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, 27 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Ніжний пудинг з ягодами: легкий рецепт сніданку

70 Читать новость на русском
Ніжний пудинг з ягодами: легкий рецепт сніданку
Ніжний пудинг з ягодами: легкий рецепт сніданку / www.pexels.com

Ми неодноразово чули слово "пудинг" з екранів телевізор та з блогів видатних шеф-кухарів. Такий сніданок є дуже смачним та легким для вашого шлунку, але найбільша його перевага в тому, що він дієтичний.

Для приготування такого десерту можна використовувати вівсянку. Якщо ви її замочите ще ввечері, то до ранку у холодильнику вона стане ніжною та ароматною, увібравши в себе ваш улюблений напій – молоко чи йогурт. А додавши до неї ароматні спецій – ваш десерт може бути ще й достатньо пікантним.

Читайте також: Італійська насолода: як приготувати ніжну пана-коту

Пропонуємо в офіційний вихідний день потішити себе та своїх рідних чудовим варіантом ніжного сніданку!


Ніжний пудинг з ягодами: рецепт

Інгредієнти: 100 г вівсяних пластівців, 200 мл натурального йогурту, ягоди за смаком, ваніль, кориця або кардамон теж за смаком.

Як приготувати пудинг з ягодами?

Змішайте в одній посудині пластівці, улюблені спеції і йогурт. Залиште в холодильнику на ніч. А зранку лише додайте ягоди, кокосову стружку, горіхи або сухофрукти, які чудово доповнять ваш десерт.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сьогодні, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 1087
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 червня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 1273
Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
27 червня, 22:00 Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
Блог Медіа 7450
Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
27 червня, 20:01 Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
Яніна Ткачук 799
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
27 червня, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 2376
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук