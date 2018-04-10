Низка автомобільних брендів відмовилася від участі у Московському автосалоні-2018

З 29 серпня по 9 вересня у столиці Росії має пройти Міжнародний московський автомобільний салон, щоправда вже 30 провідних світових компаній його пропускають, натомість підтвердили свою участь лише 8 автовиробників.

Як пояснили таке рішення більшість автовиробників, участь у російському автосалоні є неефективним витрачанням рекламного бюджету, також причиною відмови є високі ціни на орендні площі у виставковому центрі, де має відбутися автосалон, відтак деякі компанії мають намір зосередитися на рекламних акціях і клієнтоорієнтованих заходах, передає російське видання "Известия".

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За інформацією ресурсу, відмовляються брати участь у Московському автосалоні як імпортери, так і компанії, що локалізували збірку авто на території Росії, – зокрема, вже відомо пропустять цьогорічний захід такі компанії, як

Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon , Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroеn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima.

Щодо тих, хто підтвердив свою участь, то це такі автомобільні бренди, як Lada, Hyundai, Renault, Kia, УАЗ, Lifan, Haval, Volkswagen, і лише "АвтоВаз" на автосалоні готує світові прем’єри. Крім того, у компаніях Ford, Mitsubishi, FCA (концерн Fiat Chrysler), Dongfeng, Zotye, Genesis, Foton, FAW, Brilliance ще роздумують над доцільністю участі у заході.

До слова, минулоріч у Московському автосалоні взяли участь лише 11 автокомпаній: "АвтоВАЗ", УАЗ, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart, Dongfeng, Changan, Geely, FAW, Ravon, IKCO (Iran Khodro).