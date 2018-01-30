Низка фігурантів "кремлівського списку" мають бізнес в Україні

Американський санкційний список російських олігархів, відомий як "кремлівський список", містить імена чинних бізнесменів із активами в Україні. Кожен десятий із них на сьогодні має діючий бізнес в Україні, а кожен третій розпродав свої українські активи під час або після Революції гідності.

Про це повідомляє ТСН.

За інформацією видання, бізнесмен Вагіт Алекперов мав в Україні мережу автомобільних заправок "Лукойл", які після Майдану "перефарбувались" у заправки АМІК.

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Олегу Дерипасці в Україні належить чимало підприємств: наприклад, сервісний центр "Металург" та Миколаївський глиноземний завод.

Євген Касперський, автор антивірусної програми, яка нещодавно оскандалилася через зв’язки з ФСБ Росії, продає в Україні свою продукцію через мережу посередників.

Друзів дитинства президента Росії Володимира Путіна – братів Ротенбергів – теж внесли до "кремлівського списку". У Києві з ними пов’язують великий торгівельний центр Ocean Plaza.

Бізнесмен Володимир Євтушенков володіє в Україні телекомунікаційною мережею, яка працює під торговою маркою Vodafone.

Російський олігарх Гаврило Юшваєв заробляє в Україні на молочній продукції "Чудо" та "Слов’яночка" від Wimm-Bill-Dann.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь", яка повинна стати основою для введення нових санкцій щодо Росії. До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів.