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      Низка країн світу готують альтернативу мінським угодам щодо Донбасу: заява українського генерала

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      Микола Маломуж
      Микола Маломуж / Nv.ua

      На сьогодні США, Євросоюз, Китай, Японія, Індія, Бразилія, Канада та Росія готують новий пакет глобальних домовленостей, щоб не допустити глобальних катастроф. У закритому режимі держави ведуть глобальні переговори щодо нового світопорядку, в тому числі щодо бойових дій на Донбасі.

      Про це "Апострофу" розповів екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

      Він також уточнив, що в цьому форматі готується дорожня карта щодо України. Генерал припустив, що, можливо, підготовлена за участю міністрів закордонних справ провідних країн світу дорожня карта певною мірою співпадатиме з мінськими угодами. Проте, на переконання Маломужа, це буде зовсім інший формат.

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      Це реальна програма дій, яка зараз готується і буде затверджена у новому форматі за участю, зокрема Росії. І це буде юридично зобов’язальний документ і програма дій з виконання під егідою керівників головних країн світу і їх уповноважених представників, наприклад, міністрів закордонних справ, міністрів оборони. Тобто це той контингент учасників робочої групи, який ухвалює рішення відповідно до правової позиції країн-учасниць цього формату. І тільки такий формат спрацює,
      – зазначив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України.

      Він додав, що новий формат буде схожим на Гельсінські угоди, де ухвалюватимуться всі стратегічні рішення щодо нового світопорядку – це обмеження і контроль глобальних озброєнь, недопущення глобальних контраверсійних сценаріїв між різними блоками, а також вирішення проблем стратегічного, економічного, екологічного і безпекового (виживання людства) характеру.

      "І найголовніше – буде створено механізми реалізації не під егідою Тристоронньої контактної групи, яка по суті нічого не вирішує, а в рамках серйозного формату. І в цьому форматі Путін буде критично залежним від усіх домовленостей, тому що там стоятиме питання і перспектив самої Росії. Тому це зовсім інший механізм", – наголосив Маломуж.

      До слова, 30 жовтня постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що на фінансову підтримку бойовиків на Донбасі Росія витрачає 1,3 мільярда доларів на рік.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Микола Маломуж Мінські домовленості Новини Росії Україна – Росія Новини США Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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