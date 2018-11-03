Низка країн світу готують альтернативу мінським угодам щодо Донбасу: заява українського генерала

На сьогодні США, Євросоюз, Китай, Японія, Індія, Бразилія, Канада та Росія готують новий пакет глобальних домовленостей, щоб не допустити глобальних катастроф. У закритому режимі держави ведуть глобальні переговори щодо нового світопорядку, в тому числі щодо бойових дій на Донбасі.

Про це "Апострофу" розповів екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

Він також уточнив, що в цьому форматі готується дорожня карта щодо України. Генерал припустив, що, можливо, підготовлена за участю міністрів закордонних справ провідних країн світу дорожня карта певною мірою співпадатиме з мінськими угодами. Проте, на переконання Маломужа, це буде зовсім інший формат.

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Це реальна програма дій, яка зараз готується і буде затверджена у новому форматі за участю, зокрема Росії. І це буде юридично зобов’язальний документ і програма дій з виконання під егідою керівників головних країн світу і їх уповноважених представників, наприклад, міністрів закордонних справ, міністрів оборони. Тобто це той контингент учасників робочої групи, який ухвалює рішення відповідно до правової позиції країн-учасниць цього формату. І тільки такий формат спрацює,

– зазначив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України.

Він додав, що новий формат буде схожим на Гельсінські угоди, де ухвалюватимуться всі стратегічні рішення щодо нового світопорядку – це обмеження і контроль глобальних озброєнь, недопущення глобальних контраверсійних сценаріїв між різними блоками, а також вирішення проблем стратегічного, економічного, екологічного і безпекового (виживання людства) характеру.

"І найголовніше – буде створено механізми реалізації не під егідою Тристоронньої контактної групи, яка по суті нічого не вирішує, а в рамках серйозного формату. І в цьому форматі Путін буде критично залежним від усіх домовленостей, тому що там стоятиме питання і перспектив самої Росії. Тому це зовсім інший механізм", – наголосив Маломуж.

До слова, 30 жовтня постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що на фінансову підтримку бойовиків на Донбасі Росія витрачає 1,3 мільярда доларів на рік.