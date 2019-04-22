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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      Низька явка українців на виборах: у ЦВК пояснили причину

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      Низька явка українців на виборах може бути пов'язані зі святами
      Низька явка українців на виборах може бути пов'язані зі святами / Getty Images

      21 квітня відбувся другий тур президентських виборів в Україні, за результатами якого перемогу отримує Володимир Зеленський. Участь у голосуванні взяли лише близько 60% виборців, що може бути пов'язане з релігійними святами.

      Згідно із даними ЦВК, явка українців на вибори склала 61,37% (без врахування закордонного виборчого округу – 62,09%). Тобто у голосуванні взяли участь понад 17 мільйонів громадян. Загалом в Україні налічується 26 мільйонів 770 тисяч 419 осіб, що можуть голосувати. Найбільше голосів віддали жителі Львівщини (67,34%), Дніпропетровщини (65,89%) та Києва (65,85%). Найпасивнішим було Закарпаття – 46,38%.

      Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

      Секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в ефірі 1+1 таку низьку явку серед громадян пояснила тим, що 21 квітня православні християни відзначали Вербну неділю, а католики – Великдень. 

      Дехто вчора вже святкував Великдень, Вербна неділю, люди пішли до церкви, а після святкування вже хтось не дійшов до дільниць. Хоча ми фіксували дуже велику зацікавленість громадян. Адже за 8 днів майже 300 тисяч українців змінили місце голосування. І ця цифра більша, ніж у першому турі і ці всі люди прийшли проголосувати,
      – заявила Білецька.

      Також збільшилась кількість українців, які приїхали голосувати з анексованого РФ Криму. Ще 70 тисяч виборців – мешкаці окупованих Луганської і Донецької областей, які віддали свій голос попри напруєену ситуацію в регіоні.

      Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель додав, що задоволений показниками і ця явка навіть більша, ніж він сподівався. Адже чимало українців проголосували незважаючи на різні перешкоди. Проте найбільшою проблемою залишається те, що не всі виборці могли змінити місце голосування, а ті, хто живуть за кордоном, поїхати на дільницю у консульство.

      "Є проблема на першій виборчій компанії, мільйони громадян не можуть проголосувати. Тобто ті громадяни, які мають проблеми з місцем реєстрації, мають штучні перешкоди – взяти довідку з місця роботи, прийти до Держреєстру, черга… Проблема друга: для людей, які проживають за кордоном фінансова. Адже приїхати з свого містечка, до міста, де є консульство – це можуть бути сотні кілометрів, це можуть бути сотні євро. Зараз це важливо узгодити на законодавчому рівні, щоб ми не втрачали виборців, які хочуть проголосувати, але не можуть цього зробити", – наголосив Кошель.


      Явка у другому турі президентських виборів-2019

      Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

      Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 ЦВК Великдень
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