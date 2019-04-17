Низька явка українців за кордоном: що заважає їм проголосувати

Перед першим туром місце голосування на закордонне змінили понад 400 тисяч людей. Проте проголосували з них лише трохи більше, ніж 50 тисяч.

Неофіційно, за кордоном перебуває понад шість мільйонів українців, з них на консульському обліку – менше, ніж півмільйона. Проте голосують з них за фактом 13%.

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Серед основних причин такої низької явки – невелика кількість дільниць, їх у 72 країнах світу лише 102.

Законодавство передбачає утворення закордонних виборчих дільниць виключно при посольствах, консульствах або у військових частинах, дислокованих за межами України,

– пояснив Роман Недільський, заступник директора департаменту консульської служби МЗС.

Аби дістатись до єдиної дільниці у Фінляндії, наприклад, українцям доводиться витратити чимало часу та нервів. Адже проголосувати вони можуть лише у посольстві України в Гельсінкі.



Єдина дільниця в Фінляндії розташована у її столиці

Голова ДВК у Фінляндії та Росії Тимур Бабкін зазначив, що з 20 831 зареєстрованих виборців прийшло здійснити свій вибір приблизно 500.

Одна українська виборча дільниця й в Австралії, в США таких чотири. Крім того, що українцям доводиться долати півкраїни, щоб проголосувати, спершу їм треба зробити те саме, аби стати на консульський облік. Або ж ризикнути.

До Сан-Франциско мені треба їхати 800 кілометрів, й це лише в одну сторону. Ще можна відправити свої документи поштою. Але ми не ризикнули надсилати свій закордонний паспорт з візою,

– розповіла Вікторія Лісецька, українка з Лос-Анджелеса, США.

Лише після першого туру Вікторія дізналася, що можна стати на облік лише на день виборів, надіславши копії документів. У Сан-Франциско ж з зареєстрованих 23 тисяч проголосували тільки 348 українців. Це – трохи більше, ніж 1%.

Спростити процедуру хотіли неодноразово, проте запропоновані зміни не доходили далі першого читання. Міністр закордонних справ щоразу наголошує на інтернет-голосуванні, а в мережі "Опора" бачать ще один вихід – дочасне голосування.

Впродовж тижня чи декількох днів до дня голосування включно з днем виборів варто дати українцям можливість приїздити й реалізовувати своє конституційне виборче право,

– прокоментувала Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі "Опора".

Таке рішення дозволило б проголосувати українцям, які живуть далеко від посольств, або в країнах, де взагалі немає дипустанов. Зокрема українцям в Албанії, які мусять їхати у грецькі Афіни, чи українцям в Росії, які можуть проголосувати у Грузії, Казахстані чи Фінляндії.