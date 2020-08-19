Регулятор на громадських слуханнях, присвячених впровадженню RAB-регулювання для операторів системи розподілу, запропонував методологію тарифу, що занизить вартість приватизаціїї державних обленерго в 3 рази.

Про це розповів фінансовий директор "Хмельницькобленерго" Вадим Данилків.

Член дирекції державного оператора системи розподілу електроенергії "Хмельницькобленерго" Вадим Данилків заявив, що НКРЕКП пропонує не ринкові ставки повернення інвестицій, тому державний "Хмельницькобленерго" значно втратить в ціні при приватизації.

Низька ставка повернення інвестицій на стару базу активів значним чином вплине на вартість нашої компанії при приватизації. Зараз РБА "Хмельницькобленерго" буде оцінена трошки більше 8 млрд грн. Коли ми говоримо про прибутковість в 3-4%, це буде занижувати рівно в 3 рази вартість компанії, яку держава планує виставити на приватизацію,

– відзначив Данилків.

Данилків зазначає, що з такою ставкою Україна не зможе бути конкурентною на інвестиційному ринку: "Ми живемо в ринковому світі, де будь-який інвестор оцінює інвестиції не тільки в Україну, а порівнює з іншими ринками. Наприклад, в 2018 році японська компанія Mitsubishi приїжджала до Хмельницькобленерго і розглядала нас як об’єкт приватизації", – розказав Данилків.

За його словами, японський інвестор розглядав енергетичні активи в Україні та Бразилії, і зробив вибір на користь Бразилії, де, на відміну від української системи "COST+", ставка на повернення інвестицій становила 11% в доларах США.

Крім того, Данилків переконаний, що обленерго не зможе залучати кошти для оновлення активів при нормі дохідності в 3%, оскільки банки не погодяться надавати кредити при такій дохідності. Позиція Хмельницького оператора системи розподілу – нарахування щонайменше 8% прибутковості на стару базу активів при впровадженні стимулюючого тарифу.

Нагадаємо, раніше нардеп Людмила Буймістер заявила, що НКРЕКП зриває велику приватизацію, що є курсом Офісу Президента.