НКРЕКП зриває реформу тарифоутворення для електромереж, – нардеп Гриб
НКРЕКП зриває реформу тарифоутворення для електричних мереж, пропонуючи методологію стимулюючого тарифу 2013 року, яка суперечить успішній європейській методології.
Про це розповіла Вікторія Гриб, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Вікторія Гриб розповіла, що 17 серпня пройшли громадські слухання в НКРЕКП, присвячені методології RAB-регулювання для операторів системи розподілу електроенергії. Депутатка зазначила, що в Україні вкрай поганий стан електромереж через нестачу інвестицій.
"На словах НКРЕКП розуміє, що через тарифоутворення "Кост+" мережі по всій країні зношені на 60-80%. Що в Україні – найгірше електропостачання в Європі, рівень SAIDI – 700 хв, а втрати в мережах теж найвищі в Європі – 10%.
І тут у будь-якої розсудливої людини виникне питання: "Ну, а чого чекати, якщо в Україні інвестують 200-250 доларів в км мереж, при тому що в Європі інвестують по 1200-3000 доларів на км мережі? Тільки того, що через 10 років віялові відключення і відсутності світла стануть нашою новою реальністю", – зазначила Гриб
Разом з тим, депутат зазначає, що Регулятор виносячи свої пропозиції щодо методології RAB-тарифу не врахував думку ринку, експертів і європейський досвід: "З реформ в його поточних пропозиціях є тільки слово "реформа". На позавчорашніх публічних слуханнях, ігноруючи думку експертів, ігноруючи думку ринку, ігноруючи європейський досвід Регулятор наполегливо проштовхує стару азарівську методологію 2013 роки з поділом, баз активів і неринковими параметрами ставок повернення на активи", – пише Вікторія Гриб.
Вона підкреслила, що такий "азаровський" концепт реформи не навів жодного інвестора в електромережі. Останній іноземний інвестор – американська компанія "AES Energy" – покинув український ринок в 2013 році.
"Головне – прикритися популізмом "реформ" і кричати про те, що не виросте тариф. І мовчати про те, що і якість не покращиться. А ще – задешево приватизувати держобли, ціною у провалену реформу і відсутність світла в будинках українців", – підкреслила Вікторія Гриб.
Депутат закликає дослухатися до галузевих експертів і європейського досвіду, і не повторювати невдачі минулих років зі спробами впровадити стимулююче регулювання.
Нагадаємо, Міненерго закликали НКРЕКП переглянути умови RAB-тарифу на користь європейського підходу.