НКРЕКП зриває реформу тарифоутворення для електричних мереж, пропонуючи методологію стимулюючого тарифу 2013 року, яка суперечить успішній європейській методології.

Про це розповіла Вікторія Гриб, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Вікторія Гриб розповіла, що 17 серпня пройшли громадські слухання в НКРЕКП, присвячені методології RAB-регулювання для операторів системи розподілу електроенергії. Депутатка зазначила, що в Україні вкрай поганий стан електромереж через нестачу інвестицій.

"На словах НКРЕКП розуміє, що через тарифоутворення "Кост+" мережі по всій країні зношені на 60-80%. Що в Україні – найгірше електропостачання в Європі, рівень SAIDI – 700 хв, а втрати в мережах теж найвищі в Європі – 10%.

І тут у будь-якої розсудливої ​​людини виникне питання: "Ну, а чого чекати, якщо в Україні інвестують 200-250 доларів в км мереж, при тому що в Європі інвестують по 1200-3000 доларів на км мережі? Тільки того, що через 10 років віялові відключення і відсутності світла стануть нашою новою реальністю", – зазначила Гриб

Разом з тим, депутат зазначає, що Регулятор виносячи свої пропозиції щодо методології RAB-тарифу не врахував думку ринку, експертів і європейський досвід: "З реформ в його поточних пропозиціях є тільки слово "реформа". На позавчорашніх публічних слуханнях, ігноруючи думку експертів, ігноруючи думку ринку, ігноруючи європейський досвід Регулятор наполегливо проштовхує стару азарівську методологію 2013 роки з поділом, баз активів і неринковими параметрами ставок повернення на активи", – пише Вікторія Гриб.

Вона підкреслила, що такий "азаровський" концепт реформи не навів жодного інвестора в електромережі. Останній іноземний інвестор – американська компанія "AES Energy" – покинув український ринок в 2013 році.

"Головне – прикритися популізмом "реформ" і кричати про те, що не виросте тариф. І мовчати про те, що і якість не покращиться. А ще – задешево приватизувати держобли, ціною у провалену реформу і відсутність світла в будинках українців", – підкреслила Вікторія Гриб.

Депутат закликає дослухатися до галузевих експертів і європейського досвіду, і не повторювати невдачі минулих років зі спробами впровадити стимулююче регулювання.

Нагадаємо, Міненерго закликали НКРЕКП переглянути умови RAB-тарифу на користь європейського підходу.