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      Нобелівська премія з літератури-2019: відомі імена лауреатів

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      Нобелівська премія 2019 з літератури: лауреати – список
      Нобелівська премія з літератури / litakcent.com

      У Стокгольмі 10 жовтня оголосили імена володарів Нобелівської премії з літератури у 2018 та 2019 році. Премію за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук. А за 2019 рік був нагороджений австрієць Петер Гандке.

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      За що присудили премію за 2018 рік?

      Дізнайтеся, кому і за що вручили Нобелівську премію з хімії-2019

      Нобелівську премію з літератури за 2018 рік присуджується польській письменниці Ользі Токарчук "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя".

      Ольга Токарчук виросла в місті Сулехові у родині вихідців з України, потім разом з батьками переїхала до Кетша, де закінчила загальноосвітній ліцей ім. Норвіда. Жінка є випускницею факультету психології Варшавського університету. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер.

      За що присудили премію за 2019 рік?

      Нобелівську премію з літератури за 2019 присуджується австрійському письменнику Петеру Гандке "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджував периферію та специфіку людського досвіду".

      Чому в 2018 році не вручали Нобелівську премію з літератури?

      Шведська академія вирішила не вручати премію у 2018 році через секс-скандал, що розгорнувся в освітньому закладі. На тлі кампанії #MeToo майже 20 жінок звинуватили відомого шведського фотографа і режисера французького походження Жан-Клода Арно у сексуальних домаганнях. За даними ЗМІ, деякі проекти Арно фінансувалися з Нобелівського фонду. Для цього потрібна віза Шведської академії, одним з членів якої є дружина Арно – поетеса і драматургиня Катаріна Фростенсон.

      Крім того, виявилося, що разом з чоловіком вона є співвласницею культурного центру, який отримував дотації від Академії, тобто фактично виплачувала гроші сама собі. Арно та Фростерсон закиди відкидали, проте через скандал кілька членів Академії подали у відставку.

      Читайте також: Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів

      Що відомо про Нобелівську премію з літератури? Премію вручають з 1901 року. Її лауреатами стали загалом 114 осіб – в якісь роки премія не вручалася, в якісь її ділили між двома письменниками. Преміальний фонд – 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США). У 2017 році лауреатом став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Нобелівська премія Швеція Література
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