Нобелівська премія з літератури-2019: відомі імена лауреатів

У Стокгольмі 10 жовтня оголосили імена володарів Нобелівської премії з літератури у 2018 та 2019 році. Премію за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук. А за 2019 рік був нагороджений австрієць Петер Гандке.

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За що присудили премію за 2018 рік?

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Нобелівську премію з літератури за 2018 рік присуджується польській письменниці Ользі Токарчук "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя".

Ольга Токарчук виросла в місті Сулехові у родині вихідців з України, потім разом з батьками переїхала до Кетша, де закінчила загальноосвітній ліцей ім. Норвіда. Жінка є випускницею факультету психології Варшавського університету. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер.

The #NobelPrize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk “for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life.” pic.twitter.com/ebU6claM8v — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

За що присудили премію за 2019 рік?

Нобелівську премію з літератури за 2019 присуджується австрійському письменнику Петеру Гандке "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджував периферію та специфіку людського досвіду".

The #NobelPrize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke “for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.” pic.twitter.com/rZa1NEFMuO — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Чому в 2018 році не вручали Нобелівську премію з літератури?

Шведська академія вирішила не вручати премію у 2018 році через секс-скандал, що розгорнувся в освітньому закладі. На тлі кампанії #MeToo майже 20 жінок звинуватили відомого шведського фотографа і режисера французького походження Жан-Клода Арно у сексуальних домаганнях. За даними ЗМІ, деякі проекти Арно фінансувалися з Нобелівського фонду. Для цього потрібна віза Шведської академії, одним з членів якої є дружина Арно – поетеса і драматургиня Катаріна Фростенсон.

Крім того, виявилося, що разом з чоловіком вона є співвласницею культурного центру, який отримував дотації від Академії, тобто фактично виплачувала гроші сама собі. Арно та Фростерсон закиди відкидали, проте через скандал кілька членів Академії подали у відставку.

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Що відомо про Нобелівську премію з літератури? Премію вручають з 1901 року. Її лауреатами стали загалом 114 осіб – в якісь роки премія не вручалася, в якісь її ділили між двома письменниками. Преміальний фонд – 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США). У 2017 році лауреатом став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро.