Про це розповідає 24 Канал з посиланням на журналіста The Wall Street Journal Джейсона Цвейга. Ізраїльсько-американський психолог і економіст Даніель Канеман, лауреат Нобелівської премії з економіки, скоїв асистоване самогубство у Швейцарії.

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Даніель Канеман обрав асистоване самогубство

За словами журналіста, 90-річний Канеман перед смертю провів кілька днів у Парижі разом із родиною. За день до самогубства він надіслав прощальні листи кільком десяткам близьких людей.

Це прощальний лист, який я надсилаю друзям, щоб повідомити, що я вирушаю до Швейцарії, де 27 березня закінчиться моє життя,

– написав Канеман.

Важливо! Асистоване самогубство є легальним у Швейцарії, а також у низці інших країн, зокрема в Бельгії, Нідерландах, Канаді, Німеччині та деяких штатах США.

Даніель Канеман є одним із засновників поведінкової економіки – напряму, що досліджує вплив когнітивних і емоційних факторів на прийняття рішень. У 2002 році він отримав Нобелівську премію з економіки за дослідження механізмів прийняття рішень в умовах невизначеності.