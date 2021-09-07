Поліція почала займатися справою, коли з'явилися перші повідомлення в мережі. Вони одразу встановили особу жінки.

До теми Виганяє чоловік: в Одесі жінка з 2-місячним немовлям вже 5 діб ночує на вулиці

За що склали протокол

21-річна дівчина є жителькою Суворовського району Одеси. Вона пояснила, що напередодні посварилася з рідними, тому пішла з дитиною ночувати на майданчику. Там працює охоронцем батько її малюка. Проте перед цим у мережі повідомляли, що її з дому вигнав співмешканець, бо дитина заважала спати.

Правоохоронці склали на дівчину протокол за статтею про невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Вона передбачає накладання штрафу від 850 до 1 700 гривень. Окрім цього, дані про інцидент передали до служби в справах дітей.

Співмешканець регулярно б'є

УСІ повідомляють, що матір дівчини поспілкувалася з журналістами. Вона розповіла, що доньку регулярно б'є та виганяє на вулицю 48-річний співмешканець. Чоловік нібито кілька разів відбував покарання за наркозлочини. А зараз вони мешкають у старому будинку за містом.

Також журналістам вдалося відшукати цю дівчина. Марія разом зі співмешканцем справді живуть у старому будинку за містом, де нібито немає умов для утримання немовляти. Вона попросила не розголошувати адресу її проживання. Пояснила це тим, що рідні можуть забрати дитину.



Матір дівчини, яка ночувала на батутах / Фото УСІ

Втекла, бо батько домагався

Дівчина, попри знущання, повернулася до співмешканця. Каже, що втекла від своїх батьків, оскільки тато домагався до неї, а двомісячного сина вдарив кулаком в спину.

У мене ще три брата і молодша сестра. Всі живуть в одній квартирі, брати мене постійно б'ють. А рідний батько просив, щоб я роздяглася і дала йому помацати мої груди. Я розповіла про це мамі, а вона ніяк не відреагувала,

– розповіла дівчина.

Також вона додала, що батько нібито вдарив немовля, коли йому сказали про намір з'їхати. Дитину бабуся з дідусем нібито хочуть забрати, щоб отримувати дитячі виплати.