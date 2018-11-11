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      Ноги на стіл, – у мережі розкритикували оголене фото Світлани Лободи

      1947 Читать новость на русском
      Світлана Лобода
      Світлана Лобода / Instagram

      Українська співачка Світлана Лобода, яка часто гастролює у Росії, викликала шквал обговорень у мережі після публікації пікантного фото.

      Новий знімок Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Світлана зробила селфі перед дзеркалом, на якому вона позує оголеною, а груди прикривають лише довге волосся. Користувачі у соціальних мережах звернули увагу на те, як Лобода закинула ноги на стіл.

      "Світлано, ніхто навіть не помітив вашого оголеного тіла. Як замислювалося – тільки ноги", "Можна і ноги на стіл. Суперзірка", – пишуть Інтернет-юзери.

      У підписі до фото Лобода написала слова подяки місту Дюссельдорфу, у якому напередодні виступила з концертом.

      лобода
      Світлана Лобода / Instagram

      Нагадаємо, наразі невідомо, хто став батьком другої доньки Лободи. Однак російські ЗМІ пишуть, що батьком дівчинки є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тілль Ліндеманн (Till Lindemann). Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали на честь батька.

      Днями артист підігрів ці чутки. Тілль Ліндеманн приїхав до Москви та сам забрав Світлану Лободу з лікарні. Зірці стало погано на репетиції, згодом медики діагностували в неї обструкцію нирок. Після операції Світлану Лободу виписали з клініки. За інформацією російських ЗМІ, Тілль Ліндеманн повіз співачку на вечерю до ресторану, де до них приєдналась донька зірки від першого шлюбу Євангеліна.

      Теги: LifeStyle Музика Світлана Лобода
      Джерело: 24 канал
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