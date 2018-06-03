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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

НОК назвав найкращу спортсменку травня в Україні

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НОК назвав найкращу спортсменку травня в Україні

Національний олімпійський комітет України визнав чемпіонку Європи з карате Анжеліку Терлюгу найкращою спортсменкою травня в Україні. Її особистого наставника Дениса Морозова названо найкращим тренером травня.

Підводячи підсумки спортивного травня, експертна комісія НОК відзначила чудові виступи українських спортсменів на міжнародних змаганнях з гімнастики, спортивної боротьби, карате, кульової стрільби, тхеквондо та фехтування.

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За рангом змагань в олімпійських видах спорту найвищим здобутком українських спортсменів стала блискуча перемога представниці карате Анжеліки Терлюги на чемпіонаті Європи в сербському місті Новий Сад у ваговій категорії до 55 кг (куміте).

Відзначимо, що для Анжеліки Терлюги це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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