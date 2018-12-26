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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Нокаути Усика та Гвоздика потрапили у топ-10 у 2018 році: відео

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      Усик переміг Белью нокаутом
      Усик переміг Белью нокаутом / Getty Images

      Опубліковано рейтинг 50 найкращих нокаутів у 2018 році. У переліку найшлося місце і двом нокаутам у виконанні українських боксерів.

      На шостій позиції рейтингу розмістилася комбінація Олександра Гвоздика проти канадця Адоніса Стівенсона. Відправивши суперника у нокаут, українець виграв титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Варто зазначити, що сам Стівенсон після цього потрапив до реанімації та довший час перебував у комі

      Читайте також: Промоутер обговорив з Усиком та Вордом потенційний бій між боксерами

      Четверте місце у рейтингу дісталося Олександру Усику. У листопаді він захистив свої чемпіонські пояси у бою проти британця Тоні Белью. Сам бій закінчився достроково у восьмому раунді.

      Відео топ-50 нокаутів у 2018 році

       

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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