Nokia X5: оприлюднено дату випуску одного із найдешевших смартфонів 2018 року

Реліз однієї із найочікуваніших новинок 2018 року від Nokia, а саме смартфону Nokia X5, відбудеться 11 лютого. За оцінками, він стане одним із найбюджетніших телефонів 2018 року.

Дату запуску компанія підтвердила 9 липня, а представлять смартфон у китайському Пекіні, передає ресурс GSMArena.

Читайте також: В Китаї офіційно презентували Nokia X6: характеристики та ціна новинки

Очікується, що, як Nokia X6, X5 матиме подвійну камеру на задній панелі, яку буде представлено датчиками на 13 МП + 5 МП, та його буде оснащено батареєю ємністю 3000 мАг.

Телефон також підтримуватиме розширення формату HD+ і співвідношення сторін 19:9.

Щодо внутрішнього наповнення, то працюватиме він на чіпсеті Helio P60 від MediaTek. Крім того, згідно з попередньою інформацією, набір мікросхем буде пов'язано з 3 ГБ/4 ГБ оперативної пам'яті.

За чутками, Nokia X5 вийде на світовий ринок під назвою Nokia 5.1 Plus. Прогнозуються, що ціна пристрою становитиме від 800 юанів за модель меншою оперативко до однієї тисячі юанів за більш «флагманьский» варіант. Як що перевести у зрозуміліші валюти, то його вартість складе близько 120-150 доларів США або 3-4 тисячі гривень

Таким чином, Nokia X5 має стати одним із найдоступніших телефонів на ринку.

Нагадаємо, раніше Nokia X5 з’явився базі даних TENAA. Тут смартфон має модельний номер TA-1109.