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Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме

19:01, сьогодні 1822
Демонстрація прогресу Україною МВФ уже не влаштує, йому потрібні конкретні зміни
Демонстрація прогресу Україною МВФ уже не влаштує, йому потрібні конкретні зміни / 2000.ua

МВФ назвав свої умови для відновлення співпраці з Україною. І продовжувати цю співпрацю, звісно, важливо. На нас чекають великі виплати. Цього та наступного року вони не критичні. Але потім виплати будуть наростати експоненціально. І після 2019 року без кредитів МВФ, думаю, не обійтися.

Цього року нам доведеться виплатити 2 млрд боргу доларів МВФ (це без відсотків). Плюс, поки що незрозуміло, що робити з рішенням Стокгольмського суду щодо загального балансу між "Газпромом" і "Нафтогазом". У 2014 році ми споживали газ, за ​​який ще не розплатилися. І якщо "Нафтогаз" не визначиться з позицією щодо транзиту, то є ризик, що нам накинуть кілька мільярдів, які ми повинні будемо заплатити "Газпрому". І це буде додаткове навантаження. Також незрозуміло, як вирішиться питання з "трьома мільярдами Януковича". Поки ми справляємося своїми силами по всіх виплатах. До дефолту або кризи не дійде. Але продовжувати співпрацю з міжнародними донорами вкрай бажано.

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Щодо вимоги МФВ про приведення ціни на газ до ринкового рівня, вважаю, це найпростіше і найменш політично чутливе рішення для уряду України. Перегляд ціни не буде таким радикальним і шоковим. І це не те питання, за яке потрібно було чіплятися. Якщо підвищення ціни на газ і відбудеться, то вже в новому опалювальному сезоні. Дуже дивно, що цього не зробили минулого року. Гройсман відмовився підвищувати ціни. Напевно, сподівалися, що в МВФ це сприймуть нормально, але там відповіли, мовляв, "ви самі пообіцяли, тому тепер робіть". Але цей крок, повторюю, найменш болісний для уряду.

Набагато складнішою є ситуація, що склалася після відвертих атак на антикорупційні органи. Думаю, на перший план виходять саме антикорупційні вимоги МВФ. І це дуже жорстка позиція щодо антикорупційного суду та інституційного посилення НАБУ.

Криза у відносинах з МФВ серйозна, і мені зараз навіть складно уявити, як уряд та адміністрація президента будуть з неї виходити. Очевидно, що і МВФ, й інших міжнародних донорів не задовольнить просто факт прийняття якогось закону. Вони захочуть побачити діючий орган, який завершить цикл судочинства. Тобто НАБУ ловить корупціонерів, а Антикорупційний суд їх саджає без будь-яких винятків. Просто "демонстрація прогресу" МВФ уже не влаштує.

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Проблема в тому, що це суперечить українській політичній реальності. І як буде вирішуватися цей конфлікт? Думаю, уряд буде шукати maneuver room, тобто якось маневрувати в цьому полі.

Автор: Дмитро Боярчук. Джерело: Новое время

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Публікації Реформи МВФ Транш МВФ Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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