"Нормандська четвірка" має зустрітися 30 квітня: у Кремлі вдають, що поки нічого не знають
Вже 30 квітня має відбутися чергова зустріч "нормандської четвірки" у форматі відеоконференції. Цю інформацію вже підтвердив глава українського МЗС Дмитро Кулеба, а про відновлення роботи цього формату повідомляв очільник МЗС Німеччини Гайко Маас. Втім, у Кремлі вдають, що нічого не знають про точний формат переговорів.
Там також додають, що не до кінця задоволені реалізацією мінських домовленостей та виконання пунктів, затверджених у Парижі в грудні 2019-го. Про це російським ЗМІ заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс-Україна.
Актуально Нормандська четвірка попередньо проведе засідання 30 квітня
Поки ніяких начерків з цього приводу немає… Ситуація з реалізацією мінських домовленостей в цілому і паризьких домовленостей, зокрема, як і раніше залишає бажати кращого,
– зауважив він.
Окремо Пєсков наголосив: конкретних планів щодо проведення зустрічі в нормандському форматі в режимі відеоконференції поки немає.
Що відомо про переговори у нормандському форматі?Востаннє зустріч нормандської четвірки відбувалася 9 грудня 2019 року. Це була перша зустріч ще з 2016 року, а новий Президент України Володимир Зеленський замінив на переговорах свого попередника Петра Порошенка.
Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Втім переговорний процес був дуже ускладнений пандемією коронавірусу.
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