"Нормандська четвірка" працюватиме до ночі: до преси вийдуть після зустрічі Зеленського і Путіна

Франція вирішила змінити графік учасників "нормандського саміту" та визнала, що завершити усі зустрічі у запланований час не вдасться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на свої джерела.

Важливо: Нормандська зустріч: розпочались переговори Зеленського з Меркель – відео

У Єлисейському палаці показали пресі кімнату, де будуть зустрічатися лідери країн. Однак після цієї спільної зустрічі мають продовжитися двосторонні переговори.

Відзначимо, що раніше спільна пресконференція чотирьох лідерів мала розпочатися о 18:45 за місцевим часом. Та зрештою лідери вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч – між Зеленським та Путіним.

Далі лідери зустрінуться знову, у форматі робочої вечері та обговорять домовленості.

Підсумкова пресконференція почнеться десь о 22:00 годині за київським часом.

Представники пресслужб також попередили, що ці плани також можуть змінитися. Наразі зустрічі затягуються. Зокрема, переговори Зеленського з Меркель тривають довше ніж очікувалося.

Відзначимо, що у Парижі розпочався нормандський саміт, участь у якому беруть лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін. Головне питання на порядку денному – обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі. Переговори можуть тривати до ночі.

Як проходить нормандський саміт

Нормандська зустріч: усе, що важливо знати

Зеленський вже прибув на саміт у нормандському форматі до Єлисейського палацу в Парижі. Там його на сходах зустрів Макрон. Політики привіталися і зайшли до приміщення для проведення переговорів. Після розмови з Макроном Зеленський зустрінеться з Меркель.

Коли Зеленський заходив до палацу, невідомі російською мовою вигукували, чи приїде він до Москви на 9 травня, як Макрон.

Зауважимо, що у складі української делегації разом з Зеленським прибули: глава Офісу Президента Андрій Богдан, міністр енергетики Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, глава МЗС Вадим Пристайко, помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, глава СБУ Іван Баканов, глава МВС Арсен Аваков і начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Переговори Зеленського і Макрона

Володимир Зеленський спілкувався з Еммануелем Макроном 30 хвилин. Це була перша двостороння зустріч у рамках перемовин, запланованих для напрацювання бачення щодо завершення війни на Донбасі.

Еммануель Макрон ознайомив Володимира Зеленського зі сценарієм та форматом проведення переговорів.

Які питання Зеленський планував підняти на саміті

Українська сторона планувала обговорити припинення війни на Донбасі. Зокрема – питання розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та тему окупованого Криму.

Зеленський хотів домовитися з Росією про новий обмін полоненими – "всіх на всіх" до кінця 2019 року. За останніми даними, в полоні в ОРДЛО залишаються 227 українців, а в Росії – ще 115.

Президент України анонсував, що вимагатиме на саміті, аби майбутні місцеві вибори в ОРДЛО відбулися за українським законодавством, а кордони були під контролем держави. При цьому ще до виборів з окупованих територій мають бути виведені всі незаконні збройні формування.

Щодо Криму, то Зеленський обіцяв запропонувати новий формат. Зокрема – залучити до обговорення цієї теми США.

Перед самітом припускалося, що на зустрічі може гостро постати питання постачання газу. Зокрема, що Путін шантажуватиме Україну, адже попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня, а укладення нового триває з труднощами.