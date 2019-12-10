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      Нормандська зустріч: Зеленський оголосив про повне припинення вогню на Донбасі до кінця року

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      Повне припинення вогню має відбутися до 31 грудня 2019 року / mil.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський під час промови за результатами нормандської зустрічі оголосив, що сторони домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

      Лідери "нормандської четвірки" домовились про повний доступ місії ОБСЄ на Донбасі. 

      До теми: Нова зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться у березні, – Меркель

      Окрім того, президент України Володимир Зеленський вказав про розширення мандату місії ОБСЄ для здійснення спостереження в зоні конфлікту. Спостерігачі матимуть право 24 години на добу здійснювати свої функції.

      Також відбудеться розмінування території Донбасу.

      Відзначимо, що саміт у нормандському форматі 9 грудня у Франції завершився. За його підсумками лідери країн "нормандської четвірки" Зеленський, Путін, Меркель та Макрон дали спільну пресконференцію. Під час заходу Макрон говорив про попередні успіхи мирного процесу, а Меркель заявила, що сторони домовилися вже й про наступну зустріч.

      Меркель також нагадала про успіхи мирного процесу – зокрема, про міст у Станиці Луганській, який багато значить для людей, і про формулу Штайнмаєра.

      Дивіться відео пресконференції Зеленського, Путіна, Меркель та Макрона:

       

      Зеленський і Путін поговорили тет-а-тет у Парижі: відео
      9 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Війна на Донбасі
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