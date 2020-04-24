Нормандський формат можна розширити до "Нормандії плюс" за участю США, – Тейлор

Формат зустрічі "нормансдької четвірки" можливо розширити з залученням у нього Сполучених Штатів Америки. Наразі до нормандії входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Віцепрезидент Американського Інституту миру та експосол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що нормандський формат мав певні переваги, але якщо він не працює, то існують інші формати, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Його можна розширити, може бути" Нормандія плюс ". І ми відзначали, що Сполучені Штати можуть приєднатися до цього процесу,

– запевнив Тейлор.

Дипломат наголосив, що мінські домовленості про врегулювання ситуації на Донбасі не досягли свого результату. Водночас їх можна брати за основу, але виходити "за рамки Мінська та пробувати щось інше".

"Коли я говорю ми, то маю на увазі міжнародну спільноту, але перш за все - України. Україна це вже зробила. Думаю, що експерименти, варіації, випробування є хорошою ідеєю", – пояснив Тейлор.

Залучення США до нормандського формату: що відомо

Зауважимо, що ідею залучення США до нормандського формату вже не вперше розглядають.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хоче бачити Дональда Трампа у нормандському форматі. У США уже давно висловили бажання брати участь у розв'язанні конфлікту на Донбасі. Однак активним противником цього є Росія.

Зараз нам треба перший раз у моєму політичному житті зустрітися у цьому форматі, який є. Якщо він не буде працювати й не буде рухатися, тоді так, ми будемо долучати. І не лише Америку,

– сказав президент напередодні грудневої зустрічі лідерів.

Минула зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня 2019 року. Лідери Франції, Росії, Німеччини та України обговорили питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення. Наступну зустріч планували на квітень 2020 року.



Про що домовилася "нормандська четвірка" / Інфографіка 24 каналу