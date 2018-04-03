"Нормандський формат" щодо миротворців ООН на Донбасі планують без Росії, – росЗМІ

Саміт лідерів Німеччини, Франції та України, присвячений розміщенню миротворців ООН на Донбасі, може відбутися в травні в місті Ахен на заході Німеччини.

Про це повідомляє російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на інформовані джерела в Києві.

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Як зазначає видання, фактично йдеться про зустрічі в "нормандському форматі" за винятком Російської Федерації.

За словами джерела, близького до Адміністрації Президента України, "підготовча робота" до тристороннього саміту в Ахені повинна бути проведена в ході візиту в Берлін Петра Порошенка 10 квітня, де відбудуться його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Однак джерело в МЗС Росії заявило, що Москва не заперечує проти контактів у подібному форматі.

"Нічого проти такого роду зустрічей ми не маємо. Нехай збираються. Але потрібно розуміти, що питання про миротворців на Донбасі вирішуватися буде не в Ахені, а в Радбезі ООН. Без рішення Радбезу миротворці там не з'являться", – повідомило джерело.

Імовірно, зустріч пройде "на полях" традиційної церемонії вручення престижної міжнародної премії імені Карла Великого – засновника Франкської імперії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко планує 10 квітня з офіційним візитом відвідати Берлін та зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.