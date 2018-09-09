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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Норвегія інвестує в альтернативну енергетику України значну суму

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Вітрові електроустановки
Вітрові електроустановки / energiarm

У Норвегії інвестуватимуть близько 400 мільйонів доларів у будівництво 64 вітрових електричних установок в Україні загальна потужність яких складатиме близько 250 мегават.

Про це повідомив "Урядовий портал" на своїй сторінці у Facebook.

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У повідомленні йдеться про те, що норвезька компанія NBT інвестує близько 400 мільйонів доларів у будівництво 64 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 мегават. Вітрові електроустановки планується розташувати у Херсонській області.

У будівництві електроустановок також братиме участь китайська електроенергетична компанія China Power.

Зазначається, що обсяг виробництва нової станції – понад 900 мільйонів кіловат/годин/рік – забезпечить третину всього обсягу споживання електроенергії в Херсонській області.

6 вересня, у своєму Twitter Президент України Петро Порошенко написав, що відповідний договір, про спорудження вітрових електроустановок вздовж узбережжя озера Сиваш, уже підписано.

Станцію планують підготувати до роботи та здати в експлуатацію у 2019 році. Вітрові електроустановки розмістятьпоряд з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Нагадаємо, що два роки тому Україна підписала та ратифікувала Паризьку угоду щодо боротьби зі зміною клімату. Згідно із угодою, обсяги викидів парникових газів в Україні мають зменшитися до 2050 року на 30 відсотків. Модернізація енергетичної галузі та перехід на поновлювальні джерела енергії для України – це насамперед покращення її інвестиційної привабливості.

Додамо, що 4 вересня Верховна Рада прийняла законопроект №8015 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлюваної енергетики)", який повинен спростити будівництво вітрових електростанцій. Ці зміни передбачають вилучення об'єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, з класу середніх наслідків СС2 і віднесення їх до класу СС1 – незначні наслідки.

Теги: Новини України Норвегія Енергетика
Джерело: 24 Канал
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