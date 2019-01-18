Норвегія виграла чоловічу естафету у Рупольдінгу, Україна фінішувала сьомою

У німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча естафета в рамках п'ятого етапу Кубку світу з біатлону. Збірна України показала непоганий результат у стрільбі, але фінішувала поза межами п’єдесталу.

Україну представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Дмитро Підручний. Стартували вони 20-ими. Та вже коли Прима передавав перший раз естафету Семенову, українці були на першій позиції. Та це був лише початок гонки, і втримати перевагу не вдалося. згодом «синьо-жовті» опустилися нижче, але з топ-10 не випадали. У підсумку вони фінішували лише сьомими з п’ятьма промахами. Це найкраща влучність у естафеті.

Читайте також: У збірній України прокоментували провальний спринт у Рупольдінгу: Не для цього нас фінансували

Для прикладу збірна Росії – п’ята, попри те, що Дмитро Малишко мав штрафне коло, а росіяни – дев’ять промахів загалом. А у четвертої Австрії – одинадцять промахів.

Виграла естафету збірна Норвегії. Друге місце зайняла збірна Німеччини. Третє – Франції.

Результати естафети:

1. Норвегія (0+8) 1:09:54,3

2. Німеччина (0+6) +13,5

3. Франція (0+9) +26,2

4. Австрія (0+11) +26,8

5. Росія (1+9) +1:04,8

6. Швеція (0+7) +1:20,8

7. Україна (0+5) +1:36,3