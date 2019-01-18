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      Норвегія виграла чоловічу естафету у Рупольдінгу, Україна фінішувала сьомою

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      Чоловіча естафета у Рупольдінгу
      Чоловіча естафета у Рупольдінгу / twitter IBU World Cup

      У німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча естафета в рамках п'ятого етапу Кубку світу з біатлону. Збірна України показала непоганий результат у стрільбі, але фінішувала поза межами п’єдесталу.

      Україну представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Дмитро Підручний. Стартували вони 20-ими. Та вже коли Прима передавав перший раз естафету Семенову, українці були на першій позиції. Та це був лише початок гонки, і втримати перевагу не вдалося. згодом «синьо-жовті» опустилися нижче, але з топ-10 не випадали. У підсумку вони фінішували лише сьомими з п’ятьма промахами. Це найкраща влучність у естафеті.

      Читайте також: У збірній України прокоментували провальний спринт у Рупольдінгу: Не для цього нас фінансували

      Для прикладу збірна Росії – п’ята, попри те, що Дмитро Малишко мав штрафне коло, а росіяни – дев’ять промахів загалом. А у четвертої Австрії – одинадцять промахів.

      Виграла естафету збірна Норвегії. Друге місце зайняла збірна Німеччини. Третє – Франції.

      Результати естафети:
      1. Норвегія (0+8) 1:09:54,3
      2. Німеччина (0+6) +13,5
      3. Франція (0+9) +26,2
      4. Австрія (0+11) +26,8
      5. Росія (1+9) +1:04,8
      6. Швеція (0+7) +1:20,8
      7. Україна (0+5) +1:36,3

      Теги: Новини біатлону Спорт Артем Прима Сергій Семенов Артем Тищенко Дмитро Підручний
      Джерело: 24 Канал
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