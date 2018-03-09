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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Норвежець Йоханнес Бьо може очолити загальний залік Кубка світу з біатлону

09:54, 9 березня 168 Читать новость на русском

Йоханнес Бьо готовий скинути короля біатлону з трону. Чинний шестиразовий переможець Кубку світу Мартен Фуркад, через хворобу не зміг вийти на старт першої гонки після Олімпійських ігор – спринту у Контіолахті.

Цим одразу скористався головний суперник француза у загальному заліку – Йоханнес Бьо, хоча й не сповна. Норвежець міг навіть очолити залік, утім не закрив дві мішені. Щоправда навіть з таким результатом на рубежах Бьо зумів фінішувати четвертим. Відтак у абсолюті він тепер відстає від Фуркада усього на 11 очок і має більш ніж хороші шанси посунути Мартена із вершини вже за підсумками суботньої гонки переслідування.

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Повертаючи до спринту то трійку призерів склали росіянин Антон Шипулін, латвієць Андрейс Растаргуєвс та француз Кентен Фійон-Майє. А найкращим з українців став Володимир Сємаков із 52 результатом.

Теги: Новини спорту Новини біатлону Норвегія
Джерело: 24 Канал
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