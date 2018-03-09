Норвежець Йоханнес Бьо може очолити загальний залік Кубка світу з біатлону
Йоханнес Бьо готовий скинути короля біатлону з трону. Чинний шестиразовий переможець Кубку світу Мартен Фуркад, через хворобу не зміг вийти на старт першої гонки після Олімпійських ігор – спринту у Контіолахті.
Цим одразу скористався головний суперник француза у загальному заліку – Йоханнес Бьо, хоча й не сповна. Норвежець міг навіть очолити залік, утім не закрив дві мішені. Щоправда навіть з таким результатом на рубежах Бьо зумів фінішувати четвертим. Відтак у абсолюті він тепер відстає від Фуркада усього на 11 очок і має більш ніж хороші шанси посунути Мартена із вершини вже за підсумками суботньої гонки переслідування.
Читайте також: Норвезький біатлоніст вляпався у скандал через футболку з Путіним
Повертаючи до спринту то трійку призерів склали росіянин Антон Шипулін, латвієць Андрейс Растаргуєвс та француз Кентен Фійон-Майє. А найкращим з українців став Володимир Сємаков із 52 результатом.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні, 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні, 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні, 08:00